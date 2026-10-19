Двух пилотов FlyDubai, арестованных после попытки теракта на рейсе в Израиль, выслали из ОАЭ

Два пилота авиакомпании FlyDubai, граждане Мальдивской Республики, задержанные в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках расследования попытки теракта на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, возвращены на родину. Об этом сообщают мальдивские издания The Edition и Adhadhu.

Пилоты прибыли на Мальдивы после 12 дней содержания под стражей в ОАЭ. Сотрудники местной полиции встретили их в международном аэропорту Велана и допросили. При этом пилоты не были арестованы. Представитель полиции сообщил, что решение о возможном привлечении их к ответственности пока не принято.

Как сообщалось ранее, оба пилота были задержаны 3 октября, через три дня после нападения на командира самолета FlyDubai, выполнявшего рейс в Израиль. Они работали вторыми пилотами, были знакомы с главным подозреваемым, гражданином Омана Хамамом аль-Хаммами, и проживали с ним в одном жилом комплексе. Ранее оба также выполняли рейсы в Израиль.

По сведениям Adhadhu, во время содержания под стражей в ОАЭ задержанные не имели доступа к адвокатам и не могли связаться с родственниками. Посольство Мальдивской Республики уведомило их семьи об аресте только 8 октября.

Имена пилотов не опубликованы. Официальные обвинения против них не предъявлены, а причины их задержания и последующего возвращения на Мальдивы остаются неизвестными.

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