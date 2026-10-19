 

Ракетный удар армии РФ по Киеву — погибла девушка, повреждены жилые дома и станция метро

19.10.2026, 5:03, Разное
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Вечером 18 октября и в ночь на 19 октября российские войска продолжили наносить удары по территории Украины. В Киеве в результате атаки баллистической ракетой погибла 21-летняя девушка, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По сведениям городских властей, в Деснянском районе Киева под удар попало здание медицинского центра, в Днепровском районе повреждены нежилые здания и образовательные учреждения. В Соломенском районе зафиксировано попадание в первый этаж 25-этажного жилого дома.

Кроме того, повреждена одна из станций киевского метрополитена на левом берегу Днепра. В результате падения обломков был поврежден железнодорожный путь. На местах попаданий работают аварийно-спасательные службы.

Двое из трех пострадавших госпитализированы. Информация о масштабах разрушений уточняется.


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