Китайский губернатор электрифицировал село под Хабаровском, через которое проезжал на конференцию

Губернатор одной из северо-восточных провинций Китая Цзян Ли, направляясь на международную конференцию в Хабаровске, обратил внимание на российское село Томилово, через которое проходил маршрут, и распорядился его электрифицировать.

В населённом пункте проживают около 200 человек. Десятилетиями деревня ждала подключения к сети: электричество было только в школе и у фельдшера, а остальные жители пользовались свечами. Лишь немногие имели солнечные панели и бензиновые генераторы. Губернатор Цзян, увидев это из окна автомобиля, дал водителю команду остановиться, оценил масштаб проблемы и составил поручения для своих подчинённых. В итоге село получило электроснабжение за 2,5 дня, а один из подрядчиков даже был оштрафован за нерасторопность.

В администрации Хабаровского края подтвердили, что электрификация сделана за счёт китайских гостей и поставки энергии тоже осуществляются из Китая, однако пообещали в кратчайшие сроки ввести тарифы и начать взимать плату по счётчикам.

«Я не собирался вмешиваться, но я человек дела, – пояснил губернатор Цзян. – У нас так: если видишь проблему – решай. А то если увидел, как люди живут в таких условиях, и просто поехал дальше как ни в чём не бывало, то лишишься должности очень быстро, и поделом».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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