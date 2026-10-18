 

Киев извинился перед Вильнюсом за инцидент с залетевшим в Литву беспилотником

18.10.2026, 16:30, Разное
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Украина выразила сожаление и принесла извинения Литве в связи с инцидентом с беспилотником, который утром 18 октября нарушил воздушное пространство прибалтийской страны. При этом Киев не подтвердил, что аппарат был украинским.

«Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвы, который мог стать результатом применения Россией средств радиоэлектронной борьбы, отклонивших беспилотники от курса во время операции против законных военных целей в России», – написал пресс-секретарь МИДа Украины Георгий Тихий в соцсети X.

«Мы приносим извинения за любые сбои, риски и обеспокоенность, которые это могло вызвать», – добавил он.

По словам Тихого, Киев готов предоставить литовской стороне всю имеющуюся информацию для установления обстоятельств произошедшего и продолжит сотрудничество с Вильнюсом, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Представитель украинского МИДа также поблагодарил Литву за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, назвав эту агрессию первопричиной угроз безопасности в регионе.

Утром в воскресенье власти Литвы объявили воздушную тревогу в нескольких районах страны после обнаружения неизвестного объекта, предположительно беспилотника. В воздух были подняты истребители NATO, однако из-за сложных погодных условий пилоты не смогли визуально идентифицировать объект.


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