Отпечатки пальцев возрастом 2200 лет раскрыли, кто на самом деле создал Терракотовую армию

На протяжении десятилетий археологи считали, что знаменитую Терракотовую армию Китая создавали взрослые мужчины. Однако отпечатки пальцев, сохранившиеся на глиняных статуях более 2200 лет, заставили пересмотреть эту версию. Новое исследование показало, что среди мастеров могли быть женщины и даже дети младше 15 лет.

Терракотовую армию создали для охраны гробницы первого китайского императора Цинь Шихуанди. Тысячи воинов в натуральную величину поражают мастерством исполнения. На первый взгляд они кажутся одинаковыми, но при внимательном рассмотрении обнаруживаются многочисленные различия в лицах, причёсках и доспехах.

Этот огромный подземный комплекс оставался скрытым более двух тысячелетий, пока в 1974 году крестьяне, рывшие колодец примерно в полутора километрах от императорской гробницы, не обнаружили фрагменты глиняных человеческих фигур.

Последующие раскопки раскрыли масштаб находки. Сегодня известно примерно о 8000 терракотовых воинах, 130 колесницах с 520 лошадьми и ещё 150 лошадях кавалерии. При этом значительная часть обширного погребального комплекса до сих пор не раскопана, поэтому его полное содержимое остаётся неизвестным.

Несмотря на многочисленные исследования Терракотовой армии, личности её создателей долгое время оставались загадкой. Учёные преимущественно изучали технологии изготовления статуй, а вопрос о том, кто именно над ними работал, практически не рассматривался.

Предположение об исключительно мужском труде сохранялось, хотя исторические документы свидетельствуют, что во времена династии Цинь женщины и дети также работали в государственных мастерских. В частности, их участие зафиксировано в производстве лаковых изделий. Однако прямых свидетельств того, что они создавали терракотовых воинов, до сих пор не было.

Найти такие свидетельства удалось группе исследователей под руководством археолога Сяоси Ли из музея мавзолея императора Цинь Шихуанди. Учёные обратили внимание на следы, которые древние мастера случайно оставили на ещё влажной глине.

Исследователи изучили 36 воинов из одного раскопа и первоначально обнаружили 91 отпечаток пальцев. Затем 12 отпечатков исключили из анализа, поскольку, судя по всему, несколько следов принадлежали одним и тем же людям. В итоге для исследования осталось 79 отпечатков.

Следы обнаружились практически на всех частях статуй: головах, руках, ладонях, воротниках, доспехах и даже на одной из ступней.

Большинство отпечатков — 73 — представляли собой углубления, оставленные пальцами мастеров непосредственно на поверхности влажной глины. Они возникали при формовке, придании формы и соединении деталей. Чаще всего такие следы встречались на головах и руках воинов, за которые ремесленники держались, когда прикрепляли отдельные элементы и разглаживали соединения.

Оставшиеся шесть отпечатков образовались при установке декоративных деталей. Мастера вдавливали в поверхность фигур заранее изготовленные глиняные украшения, прежде всего заклёпки доспехов и элементы поясов. Все эти следы находились на броне воинов.

Но как по отпечатку, которому больше двух тысяч лет, определить возраст и пол человека?

Ключом оказались не размеры самого отпечатка, а расстояние между папиллярными линиями — характерными выступами кожи, образующими рисунок на пальцах.

По мере взросления человека расстояние между этими линиями увеличивается. При этом у мальчиков и девочек оно практически одинаковое. После достижения скелетной зрелости рост замедляется, а у взрослых мужчин расстояние между линиями в среднем оказывается немного больше, чем у женщин.

Таким образом, средняя ширина папиллярных гребней может дать определённые сведения о возрасте и поле человека. Однако у метода есть существенное ограничение: показатели разных групп частично совпадают. Например, отпечатки мальчика-подростка могут почти не отличаться от отпечатков взрослой женщины.

Поэтому исследователи не пытались установить возраст и пол каждого мастера по отдельности. Вместо этого они использовали алгоритм, который оценивал вероятное соотношение разных демографических групп среди людей, оставивших все 79 отпечатков.

При расчётах учитывались различия в размерах отпечатков между популяциями, а также усадка глины при высыхании и обжиге. Тем не менее определённая погрешность сохранялась, поскольку для сравнения использовались современные справочные данные европейского населения.

Полученные результаты существенно разошлись с традиционными представлениями о создателях Терракотовой армии.

Согласно расчётам модели, только 45% отпечатков, вероятно, принадлежали взрослым мужчинам. Ещё 32,7% были отнесены к взрослым женщинам, а оставшиеся 22,3% — к детям младше 15 лет.

Такие результаты позволяют предположить, что над созданием армии трудились не только взрослые мужчины, но и женщины вместе с детьми.

При этом участие несовершеннолетних в древнекитайском ремесленном производстве не было чем-то необычным. Исторические документы эпохи Цинь описывают официальную систему ученичества, при которой молодые люди осваивали профессии под руководством опытных мастеров.

В частности, в древних юридических текстах, записанных на бамбуковых дощечках и известных как циньские рукописи академии Юэлу, говорится, что при хорошем обучении ученик мог завершить подготовку за один год, а новый ремесленник — за два.

По предположению исследователей, молодым ученикам могли поручать относительно простые операции, например прикрепление декоративных элементов к доспехам глиняных воинов. Более опытные мастера, вероятно, занимались технически сложными этапами изготовления статуй.

Впрочем, полученные результаты ещё не позволяют точно определить состав всей рабочей силы, участвовавшей в создании Терракотовой армии.

Главное ограничение заключается в небольшом размере выборки. Все 79 отпечатков были найдены лишь на 36 воинах из одного участка огромного археологического комплекса. Поэтому результаты нельзя автоматически распространять на тысячи остальных статуй.

Кроме того, количество отпечатков не обязательно соответствует количеству работников разных групп. Например, неопытные ученики могли оставлять на глине больше следов, чем квалифицированные мастера, лучше владевшие техникой изготовления.

Тем не менее исследование впервые предоставило количественные биологические свидетельства того, что состав мастеров Терракотовой армии мог быть значительно разнообразнее, чем считалось ранее.

По мнению авторов, обнаруженные следы хорошо согласуются с историческими документами, описывающими государственные мастерские династии Цинь. В них мужчины и женщины работали вместе, а рядом со взрослыми ремесленниками трудились подростки, которые могли выполнять обязанности помощников или проходить обучение.

Следующим этапом станет расширение базы древних отпечатков пальцев. Изучение большего числа статуй позволит получить более надёжные сведения о людях, создавших один из самых необычных археологических памятников Китая.

И хотя имена этих мастеров, возможно, навсегда останутся неизвестными, их случайные прикосновения к влажной глине сохранились на протяжении 22 столетий и теперь помогают восстановить картину жизни древних китайских мастерских.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Cultural Heritage.

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