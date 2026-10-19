Беспорядки во Франции спровоцировали волну антисемитизма в соцсетях

Активисты «Движения по борьбе с антисемитизмом» (CAM, Combat Antisemitism Movement) за три дня выявили в социальной сети X 1384 публикации, авторы которых обвиняют евреев и Израиль в беспорядках во Франции.

Как пишет The Jerusalem Post, исследовательский центр CAM (ARC) проанализировал сообщения, опубликованные с 16 по 18 октября. Среди них, по утверждению исследователей, были как конспирологические теории, так и прямые призывы к насилию, изгнанию и уничтожению евреев.

В частности, некоторые пользователи утверждали, что за поджогами и погромами во французских городах стоит «Мосад». Другие обвиняли в организации беспорядков так называемые «еврейские элиты». Пользователи соцсети также озвучили теорию заговора, согласно которой президент Франции Эммануэль Макрон связан с семьей Ротшильдов.

По информации N12, исследователи обнаружили подобные сообщения в том числе в крупных аккаунтах с сотнями тысяч подписчиков. Некоторые публикации, распространявшиеся через верифицированные аккаунты X, набрали миллионы просмотров.

По оценке CAM, сообщения с обвинениями в адрес евреев и Израиля начали распространяться в социальных сетях вскоре после начала беспорядков во Франции. Исследователи полагают, что речь идет о скоординированной кампании по разжиганию антисемитских настроений, и отмечают, что это четвертый случай менее чем за три месяца, когда крупные международные события сопровождаются обвинениями в адрес евреев и Израиля.

Генеральный директор CAM Саша Ройтман заявил, что антисемитские теории заговора все чаще используются для объяснения политических и общественных кризисов, не имеющих отношения к евреям. Его слова приводит World Israel News.

Организация призвала власти Франции и руководство социальных сетей принять меры против распространения антисемитских призывов, предупредив об опасности перерастания подстрекательства в интернете в реальные нападения.

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