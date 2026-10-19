Илон Маск: «При создании Tesla Roadster мы вдохновлялись первым прототипом LADA Kalina»

Миллиардер Илон Маск признался, что идея летающей Tesla пришла ему в голову ещё 20 лет назад. Тогда он впервые увидел секретную запись испытаний заводского образца LADA Kalina и загорелся мечтой создать собственную версию.

«Сам концепт я подсмотрел у АВТОВАЗа, но технологии в Roadster полностью наши. На тех архивных кадрах из Тольятти машина наехала на кочку и парила над ней добрых восемь секунд. Мы учли все промахи российских конструкторов и внесли множество важных инженерных правок. К примеру, наш испытатель уже почти не вылетает через крышу в обычных условиях движениях», – рассказал Маск.

Инженеры Tesla также добавили портативный прикуриватель в виде миниатюрного сопла ракетного двигателя, чтобы подчеркнуть связь автомобиля с космическими проектами миллиардера. Однако из-за проблем с аэродинамикой пришлось отказаться от реализации люка в полу, который позволил бы удить рыбу на замёрзшем озере зимой. Маск подчеркнул, что в оригинальной LADA Kalina подобное технологическое отверстие появлялось на третий год эксплуатации естественным путем из-за коррозии. Кузов Tesla Roadster сделан из нержавеющей стали, что лишило автомобиль этой премиальной опции.

В руководстве АВТОВАЗа скептически оценили новую разработку Маска, но отреагировали на признание бизнесмена. Юристы концерна изучают возможность подачи иска к Tesla за плагиат интеллектуальной собственности.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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