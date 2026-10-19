Риск рака пищевода оказался втрое выше: всё дело в температуре любимого напитка

Любители обжигающего чая и кофе могут подвергать себя значительно большему риску рака пищевода, чем те, кто предпочитает тёплые напитки. Масштабное исследование с участием почти миллиона человек показало, что вероятность развития одного из видов этого заболевания связана не столько с содержимым чашки, сколько с температурой жидкости. Причём потенциально опасными могут оказаться даже напитки, которые не достигают ранее установленного температурного порога.

Ещё в 2016 году Международное агентство по изучению рака отнесло употребление очень горячих напитков температурой выше 65 °C к категории вероятно канцерогенных для человека. Основанием послужили, в частности, исследования мате — травяного напитка, популярного в Южной Америке. Его нередко пьют при температуре около 70 °C, и такая привычка оказалась связана с повышенным риском рака пищевода.

Однако оставался важный вопрос: распространяется ли эта опасность на обычный чай и кофе, которые люди чаще пьют при более низких температурах? До сих пор убедительных данных об этом не хватало.

Чтобы разобраться, исследователи из Оксфордского университета проанализировали информацию из двух крупных британских проектов — «Исследования миллиона женщин» и «Британского биобанка». В общей сложности в анализ вошли данные 977 282 человек. По словам авторов, это крупнейшее на сегодняшний день исследование связи горячих напитков с раком пищевода.

Участники сообщали, сколько чашек чая и кофе выпивают ежедневно и какую температуру предпочитают. Они могли охарактеризовать свои напитки как «очень горячие», «горячие», «тёплые» и так далее. Затем исследователи сопоставили эти предпочтения с заболеваниями, выявленными за период наблюдения.

Результаты обнаружили выраженную закономерность. У людей, предпочитавших очень горячие напитки, относительный риск развития плоскоклеточного рака пищевода оказался в 3,17 раза выше, чем у тех, кто пил напитки тёплыми. При расчётах учитывалось, насколько часто участники употребляли горячие напитки.

Причём повышенный риск наблюдался не только среди любителей обжигающего чая и кофе. У участников, которые выбирали просто «горячие» напитки, вероятность развития этого вида рака была на 69% выше по сравнению с предпочитавшими тёплые.

Значение имела и частота употребления. У людей, выпивавших шесть и более чашек горячих напитков ежедневно, риск плоскоклеточного рака пищевода оказался на 71% выше, чем у тех, кто пил меньше шести чашек. Эта связь сохранялась даже после учёта предпочитаемой температуры напитков.

При этом исследователи не обнаружили принципиальной разницы между чаем и кофе. Связь с повышенным риском была примерно одинаковой независимо от того, какой напиток участники выбирали чаще. Добавление молока, сведения о котором собирались в «Исследовании миллиона женщин», также существенно не меняло выявленную зависимость от температуры.

По мнению авторов, это указывает на то, что решающую роль может играть именно нагрев жидкости, а не содержащиеся в ней вещества.

Исследователи также попытались оценить, сколько случаев рака можно было бы предотвратить благодаря изменению температуры напитков. Согласно их расчётам, если бы любители очень горячего чая и кофе перешли на просто горячие напитки, число случаев плоскоклеточного рака пищевода могло бы сократиться на 14%.

Применительно к Великобритании это соответствует примерно 440 предотвращённым случаям заболевания ежегодно. Однако авторы подчёркивают, что расчёт справедлив только при условии, что обнаруженная связь действительно является причинно-следственной.

И здесь возникает важное ограничение исследования. Учёные не измеряли фактическую температуру чая и кофе, которые пили участники. Вместо этого они опирались на субъективные оценки — «очень горячий», «горячий» или «тёплый». Поэтому определить точную температуру, начиная с которой риск заметно возрастает, пока невозможно.

Тем не менее результаты заставляют предположить, что потенциально опасный температурный диапазон может начинаться ниже 65 °C — порога, указанного Международным агентством по изучению рака. Для подтверждения этой гипотезы потребуются исследования с непосредственным измерением температуры напитков.

Остаётся и другой вопрос: каким образом горячая жидкость может способствовать развитию рака?

Хотя новое исследование не изучало биологические механизмы, авторы обращают внимание на результаты экспериментов на животных. Они показали, что вода температурой около 70 °C способна вызывать предраковые изменения и некроз тканей пищевода, тогда как напитки с более низкой температурой подобных эффектов не вызывали.

Наиболее вероятное объяснение связано с термическим повреждением слизистой оболочки пищевода. Слишком горячая жидкость может нарушать её целостность и создавать условия для процессов, способствующих развитию злокачественных опухолей.

Именно этот механизм мог бы объяснить, почему исследователи обнаружили сходные риски у любителей чая и кофе, независимо от добавления молока.

Авторы подчёркивают, что полученные результаты пока не доказывают, что горячие напитки непосредственно вызывают рак. Однако масштаб исследования и обнаруженная зависимость от температуры дают основания предполагать, что даже небольшое охлаждение привычного чая или кофе потенциально способно снизить риск заболевания.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале International Journal of Cancer.

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