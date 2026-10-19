Точка сборки. Микроэлектроника работает на технологический суверенитет

Российский форум «Микроэлектроника 2026» в двенадцатый раз собрал ключевых игроков отрасли в Научно-технологическом университете «Сириус». На одной площадке встретились представители государства, науки и бизнеса, чтобы обсудить путь от лабораторных разработок до серийного производства и наметить, как укреплять технологический суверенитет страны. В работе форума приняли участие президент РАН Геннадий Красников, вице-премьер Денис Мантуров, председатель правительства Михаил Мишустин, помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На форуме были представлены стенды более 140 предприятий, прозвучало около 1200 научных докладов, прошла насыщенная деловая программа.

Открывая пленарное заседание, глава РАН Геннадий Красников подчеркнул, что микроэлектроника сегодня перестала быть узкой отраслью и превратилась в опору национальной безопасности и экономического развития.

Цифры подтверждают позитивные сдвиги. По итогам прошлого года объем выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий превысил 4 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2025 годом на 20%. Доля отечественной продукции в сфере государственных и корпоративных закупок достигла почти 65%. Как отметил Денис Мантуров, за этими макропоказателями стоят реальные инженерные решения: сегодня в стране ведется более ста разработок в области приборостроения, материаловедения, специальной химии и средств автоматизированного проектирования. Среди заметных достижений — создание первого отечественного фотолитографа на 350 нм, сборка совместно с белорусскими коллегами опытного образца установки на 130 нм с собственным эксимерным лазером, а также завершение строительства центра выпуска фотошаблонов с нормами до 28 нм в Зеленограде. В Москве запущено первое в стране производство фотонных интегральных схем, а в наземном сегменте комплекса управления новой ракеты «Союз-5» впервые применен отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус».

Михаил Мишустин напомнил, что за последние пять лет объем производства отечественной радиоэлектроники практически удвоился, а портфель продукции включает около 39 тысяч российских решений. Он подчеркнул стратегическую задачу последовательно развивать имеющиеся заделы и выстраивать еще более тесную кооперацию науки с реальным сектором производства.

Для решения масштабных технологических задач в стране формируется Объединенная микроэлектронная компания на базе структуры Сбербанка. Как пояснил Денис Мантуров, частные компании физически не способны в одиночку привлечь гигантские инвестиции, необходимые для освоения передовых технологий. Границы ответственности при этом остаются четкими: задача государства создание инфраструктуры и финансирование фундаментальных исследований, тогда как разработка коммерческих продуктов и продвижение на рынок целиком ложатся на плечи бизнеса.

На сессии, посвященной искусственному интеллекту, ведущие исследователи институтов РАН представили разработки, охватывающие самые разные направления. Профессор РАН Роман Мещеряков из Института проблем управления РАН подчеркнул, что традиционные метрики проектирования, такие как тактовая частота или число арифметических операций за секунду, для нейроморфных микросхем безнадежно устарели. Ученые РАН говорили о создании жестких стандартов верификации искусственного интеллекта, где главным фильтром надежности должна стать авторитетная экспертиза научного сообщества.

Отдельным событием форума стала премьера первого отечественного растрового электронного микроскопа, представленного компанией «Нанотроника», входящей в ГК «Элемент». Этот прибор является ключевым инструментом для контроля качества и анализа дефектов при производстве чипов, а его появление знаменует важный шаг в создании полной линейки отечественного оборудования для микроэлектронной промышленности.

На итоговом мероприятии Школы молодых ученых форума развернулась дискуссия о системных вызовах, стоящих перед отечественной наукой. Геннадий Красников и Валерий Фальков обсудили создание единой федеральной платформы, способной объединить разрозненные вычислительные мощности страны. Как отметил президент РАН, сегодня в распоряжении исследователей имеются национальные компьютерные сети, включая квантовые, крупные суперкомпьютерные центры, а также ресурсы институтов и университетов, однако они остаются разобщенными и замкнутыми на локальные задачи. Академия видит перед собой задачу превратить разрозненные точки притяжения в общую инфраструктуру, где доступ к ресурсам определяется исключительно научной задачей, а не ведомственной принадлежностью. Отдельно затронули роль генеративного искусственного интеллекта в подготовке научных публикаций. Валерий Фальков охарактеризовал текущую ситуацию как переходную, подчеркнув, что нормативные решения здесь должны вырабатываться в тесном диалоге с Академией наук, а Геннадий Красников обозначил, что ИИ становится естественным напарником ученого, однако поверхностные компиляции и тиражирование неверных представлений должны жестко оппонироваться академической средой.

Форум в Сириусе показал: развитие отечественной микроэлектроники перестало быть делом будущего, оно идет полным ходом. Один из докладчиков напомнил слова пионера ракетостроения Роберта Годдарда: вчерашняя мечта — это сегодняшняя надежда и завтрашняя реальность.

Подробности — в спецвыпуске Татьяны Черновой «РАН: крупным планом». Российский форум «Микроэлектроника» в очередном номере газеты «Поиск».

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