 

Израильтяне обучили спасателей Южного Судана оказывать медицинскую помощь без спецоборудования

19.10.2026, 18:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» провела в Южном Судане курс подготовки для местных сотрудников «Красного Креста». Их обучали оказывать первую помощь в условиях острой нехватки медицинского оборудования.

Как сообщила пресс-служба МАДА, участники курса учились останавливать кровотечения, накладывать повязки и фиксировать поврежденные конечности с помощью подручных средств – одежды, полотенец, одеял и палок. Кроме того, они отрабатывали действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для Южного Судана.

В МАДА пояснили, что в отдаленных районах страны эвакуация пострадавших в больницу может занимать один-два дня. Все это время человек, оказывающий первую помощь, нередко остается единственным, кто может позаботиться о пострадавшем.

Курс был организован МАДА совместно с посольством Израиля в Южном Судане, агентством международного сотрудничества МИДа Израиля и Международным комитетом «Красного Креста».

Посол Израиля в Южном Судане Гершон Кедар отметил, что программа продолжает сотрудничество двух стран в области здравоохранения. Ранее при содействии Израиля в университетской больнице Джубы, столицы страны, был создан травматологический центр.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.10 / Австралия — нападение на депутата Хелен Хейнс совершил экоактивист, выступавший и против Израиля

20.10 / Премьер-министр Великобритании призвал пассажиров надеть наушники

20.10 / Сергей Шнуров запретил депутатам переименовывать Санкт-Петербург в честь своей музыкальной группы

20.10 / Ученые КНЦ РАН получили новый композит: нанопокрытия из карбида вольфрама на углеродном волокне с управляемой твердостью

20.10 / Томские ученые применили синхротронный метод для исследования процесса фазовых превращений во время облучения электронным пучком

20.10 / ВСУ — ночью перехвачены 115 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 136 БПЛА

20.10 / В Китае представили четырехметрового робота-титана для тяжелых и сложных работ

20.10 / Российские ученые разработали материал для очистки воздуха, снижающий образование токсичного диоксида азота

20.10 / Комендантский час в центре Парижа, возможно введение чрезвычайного положения

20.10 / Методы масс-спектрометрии позволяют исследовать взаимодействие микропластика с сывороткой крови человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике