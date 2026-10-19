Израильтяне обучили спасателей Южного Судана оказывать медицинскую помощь без спецоборудования

Израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» провела в Южном Судане курс подготовки для местных сотрудников «Красного Креста». Их обучали оказывать первую помощь в условиях острой нехватки медицинского оборудования.

Как сообщила пресс-служба МАДА, участники курса учились останавливать кровотечения, накладывать повязки и фиксировать поврежденные конечности с помощью подручных средств – одежды, полотенец, одеял и палок. Кроме того, они отрабатывали действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для Южного Судана.

В МАДА пояснили, что в отдаленных районах страны эвакуация пострадавших в больницу может занимать один-два дня. Все это время человек, оказывающий первую помощь, нередко остается единственным, кто может позаботиться о пострадавшем.

Курс был организован МАДА совместно с посольством Израиля в Южном Судане, агентством международного сотрудничества МИДа Израиля и Международным комитетом «Красного Креста».

Посол Израиля в Южном Судане Гершон Кедар отметил, что программа продолжает сотрудничество двух стран в области здравоохранения. Ранее при содействии Израиля в университетской больнице Джубы, столицы страны, был создан травматологический центр.

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