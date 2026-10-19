Учёные обнаружили природное соединение, способное защитить мозг от избытка соли

Избыточное употребление соли может не только повышать артериальное давление, но и нарушать память, мышление и социальное поведение. Японские учёные обнаружили, что природное соединение из сои способно ослаблять некоторые из этих последствий. В экспериментах на мышах оно улучшало показатели памяти, восстанавливало социальную активность и помогало снижать повышенное давление.

Речь идёт о веществе под названием LPC70 — особой форме соевого лизолецитина, в которой лизофосфатидилхолин составляет более 70% фосфолипидов. Предыдущие исследования уже показали, что это соединение способно уменьшать гипертонию и когнитивные нарушения, связанные с избытком соли в рационе. Однако механизм его действия оставался неясным.

Чтобы разобраться в происходящем, исследователи под руководством профессора Акихиро Моури и доктора Хисаёси Куботы из японского Университета здравоохранения Фудзита совместно с доктором Кадзухиро Каготани изучили влияние LPC70 на химические сигналы в мозге и почках мышей.

Особое внимание они уделили простагландинам — сигнальным молекулам, образующимся из арахидоновой кислоты. Эти вещества действуют подобно местным гормонам и участвуют в регуляции множества важных процессов в организме.

В сердечно-сосудистой системе простагландины помогают контролировать артериальное давление, регулируя расширение и сужение кровеносных сосудов. В мозге их роль сложнее: в зависимости от активируемых рецепторов они могут запускать как защитные, так и потенциально вредные для нервных клеток процессы. Поэтому изменения в их работе способны влиять на память, мышление и эмоциональные реакции.

Исследователи предположили, что именно воздействие на эти сигнальные механизмы может объяснять защитные свойства соевого соединения.

Для проверки мышей перевели на рацион с повышенным содержанием соли и наблюдали за изменениями артериального давления, поведения и молекулярной активности. Часть животных дополнительно получала LPC70.

Как и ожидалось, избыток соли вызывал повышение артериального давления. Но одновременно у мышей появлялись нарушения поведения, не связанные напрямую с работой сердечно-сосудистой системы.

Животные становились менее общительными и хуже распознавали предметы, с которыми уже сталкивались ранее. Это указывало на ухудшение памяти и социального взаимодействия.

При этом общая двигательная активность и поведение, напоминающее тревожность, существенно не изменились. Таким образом, избыток соли влиял не на все поведенческие функции одинаково, а преимущественно на более сложные процессы, связанные с памятью и социальными контактами.

Когда животные получали LPC70, выраженность этих нарушений уменьшалась. Артериальное давление снижалось, а результаты тестов на распознавание знакомых предметов и социальное взаимодействие улучшались.

Чтобы выяснить причины таких изменений, учёные отдельно исследовали молекулярные процессы в почках и головном мозге.

В почках животных, получавших много соли, повышалась экспрессия двух компонентов системы простагландинов — фермента циклооксигеназы-2 и рецептора ЕР3, реагирующего на простагландин Е2.

Оба компонента могут участвовать в развитии гипертонии, связанной с избыточным потреблением соли.

Однако добавление LPC70 уменьшало вызванное солью повышение их экспрессии. Это позволило предположить, что вещество помогает восстанавливать механизмы химической регуляции в почках, от которых зависит нормальное артериальное давление.

В головном мозге исследователи обнаружили совершенно другую картину.

Они изучили префронтальную кору — область, которая играет важную роль в мышлении, памяти и социальном поведении.

Оказалось, что избыток соли снижал экспрессию рецептора DP1, взаимодействующего с простагландином D2. Этот рецептор участвует в защитных и противовоспалительных сигнальных процессах в мозге.

При добавлении LPC70 экспрессия DP1 восстанавливалась. При этом вещество не изменяло экспрессию другого рецептора, DP2, активность которого связывают с потенциально вредными воздействиями на нервные клетки.

Это различие оказалось особенно важным. Оно показывает, что соевое соединение не просто усиливает или подавляет всю систему простагландинов, а может избирательно влиять на отдельные сигнальные пути.

В почках оно ослабляло изменения, связанные с повышением давления, а в мозге восстанавливало работу рецептора, участвующего в защите нервной ткани. Именно такой избирательный эффект может объяснять улучшение памяти и социального поведения у мышей.

Но исследователи обнаружили ещё одну неожиданную особенность.

У животных, получавших избыток соли, снижался уровень циркулирующей арахидоновой кислоты — жирной кислоты, из которой организм производит простагландины.

При этом добавление LPC70 приводило к повышению уровня простагландинов, образующихся из этой кислоты, включая простагландины Е2 и D2.

На первый взгляд результаты кажутся противоречивыми: исходного вещества становилось меньше, но количество некоторых продуктов его превращения увеличивалось.

По предположению авторов, LPC70 может помогать организму эффективнее использовать доступную арахидоновую кислоту для производства простагландинов в условиях избыточного потребления соли.

В совокупности результаты указывают на сложный механизм действия соевого соединения. Его эффекты зависят от конкретного органа и от того, какие рецепторы простагландинов участвуют в химической передаче сигналов.

В почках LPC70, по-видимому, подавляет изменения, способствующие развитию гипертонии. В мозге, напротив, восстанавливает сигнальные механизмы, связанные с защитой от воспаления и повреждений.

Исследователи считают, что благодаря таким свойствам LPC70 в будущем может стать функциональным пищевым ингредиентом, помогающим уменьшать некоторые негативные последствия чрезмерного употребления соли.

Особый интерес представляет возможность одновременно воздействовать на артериальное давление и когнитивные функции. Это может оказаться полезным для людей, в рационе которых содержится много соли.

Однако пока говорить о подтверждённой пользе LPC70 для человека рано. Все описанные эффекты были получены в экспериментах на мышах, а для определения эффективности и безопасности такого подхода у людей необходимы клинические исследования.

По словам профессора Моури, работа помогла раскрыть роль LPC70 в регуляции простагландиновых сигналов и создала основу для дальнейших исследований. В перспективе эти результаты могут способствовать разработке пищевых подходов, направленных на уменьшение когнитивных нарушений, связанных с гипертонией, и поддержание здоровья в процессе старения.

Исследование проводилось в сотрудничестве с японской компанией Tsuji Oil Mills, занимающейся разработкой пищевых ингредиентов природного происхождения.

Результаты были опубликованы в интернете 14 мая 2026 года, а 1 июля вошли в 197-й том научного журнала Neurochemistry International.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro