 

«Дроны все сбили. А дата-центр у нас и так неделю лежит»: разработчик «ВКонтакте» объяснил перебои в работе соцсети

18.10.2026, 15:49, Разное
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Источник в команде разработчиков социальной сети «ВКонтакте» заявил, что дроны не долетели до дата-центра компании – их уничтожили средствами ПВО ещё в Ленобласти. Сбои в работе соцсети он объяснил «давно продолжающимися временными трудностями» и общей деградацией инфраструктуры сайта.

«Дроны все сбили, ни один не долетел. А с дата-центром всё в порядке, он у нас и так уже неделю лежит, – сообщил он. – Должны починить до конца месяца, но сейчас у нас сложно с разработчиками, с системными администраторами и со всеми остальными. Только с начальством всё хорошо, начальства в избытке».

Собеседник издания добавил, что сбой не был вовремя замечен, поскольку соцсетью в 2026 году пользуются «полтора человека». После того как в новостях сообщили об ударе, «ВКонтакте» лёг повторно – пользователи начали массово проверять, в порядке ли их страницы, и серверам пришлось обрабатывать «сотни запросов каждый час».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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