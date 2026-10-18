 

Украинские дроны спровоцировали нашествие жаб, мор скота и налёт саранчи в Прибалтике

18.10.2026, 13:18, Разное
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Из-за предоставления воздушного пространства для пролёта украинских беспилотников на Литву, Латвию и Эстонию обрушились сразу несколько природных катаклизмов – жители прибалтийских республик жалуются на появления тысяч жаб в их домах, на фермах из-за неизвестной инфекции начал умирать скот, а на поля обрушилась саранча.

«Это явно похоже на кару высших сил за нашу политику. Если мы не остановимся, то нас ждёт тьма и смерть первенцев. Поэтому необходимо срочно разорвать все связи с Украиной, это про́клятая страна», – написал профессор Вильнюсского университета Лабас Дьенас в своём X (бывший Twitter).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с выводами литовского доктора политологии и призвал руководство Прибалтики «прислушаться к голосу разума».

«Если наши уважаемые соседи хотят жить спокойно и весело, то совет уважаемого профессора и Литвы представляется более чем актуальным. Если же они хотят погубить свои народы, то тогда нужно всё оставить как есть», – сказал Песков.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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