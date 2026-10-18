 

Трамп — «Франция горит, иммиграция разрушила эту некогда великую страну»

18.10.2026, 15:30, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные беспорядки во Франции стали следствием миграционной политики Парижа, и призвал французские власти закрыть границы.

«Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила эту некогда великую страну. Закройте свои границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!» — написал Трамп в Truth Social.

Заявление американского президента прозвучало на фоне наиболее серьезных за последние годы беспорядков во Франции. В субботу массовые демонстрации, проходившие по всей стране, в ряде городов переросли в столкновения с полицией, погромы, грабежи и поджоги. В Лиможе в результате поджога серьезно пострадало историческое здание мэрии.

По данным Reuters, за участие в беспорядках задержаны около 1800 человек, более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения и травмы. Протесты, начавшиеся из-за проблем в системе образования, постепенно переросли в более широкое движение против роста стоимости жизни, сокращения государственных расходов и ухудшения работы общественных служб.

Трамп и ранее связывал происходящее во Франции с миграцией и исламом. В начале октября он уже заявлял, что протесты вызваны не только проблемами французских школ, но являются следствием миграционной политики страны.


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