Как спасают пациентов за сотни километров от больницы: в РФ представили новые подходы к медицине в экстремальных условиях

Российские специалисты рассказали об оказании экстренной медицинской помощи в Арктике, на удалённых промышленных объектах и морских судах. Телемедицинские консультации, расширенная подготовка фельдшеров и современные системы жизнеобеспечения позволяют начинать лечение ещё до прибытия санитарной авиации, которое иногда приходится ждать несколько суток. Практический опыт и результаты внедрения таких решений обсудили на XXVIII Всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях», прошедшей 16–17 октября в Москве.

На удалённых промышленных объектах и морских судах медицинская помощь осложняется суровыми погодными условиями, нестабильной связью и большими расстояниями до больниц. Эвакуация пациентов может затягиваться на несколько суток, поэтому помощь необходимо оказывать на месте. На конференции эксперты представили практический опыт организации медицинской помощи на удалённых объектах, включая арктические предприятия и морские суда.

Медицинская помощь там, где нет больниц

Как рассказал Алексей Анатольевич Рудко, исполнительный директор группы компаний «Центр корпоративной медицины», организация располагает более чем 200 медицинскими пунктами, обслуживающими свыше 100 тысяч работников предприятий. Более половины этих пунктов находятся в арктических условиях.

Основу медицинской инфраструктуры на удалённых объектах составляют фельдшерские пункты и врачебные амбулатории, оснащённые оборудованием для диагностики, реанимации и поддержания жизненно важных функций. Важную роль играет телемедицина: круглосуточные консультационные центры позволяют фельдшерам получать рекомендации врачей скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов, которые помогают определить тактику лечения и необходимость эвакуации пациента.

Как сократить число дорогостоящих эвакуаций

Отдельное внимание участники круглого стола уделили организации медицинской помощи, которая позволяет предупреждать критические состояния, а не только реагировать на них.

Представленная на конференции двухконтурная модель предполагает объединение возможностей государственной системы здравоохранения и медицинских служб промышленных предприятий. Первый контур обеспечивает специализированную помощь и эвакуацию, а второй –наблюдение за работниками, профилактику заболеваний и стабилизацию состояния непосредственно на объекте.

По представленным на конференции данным, внедрение элементов такой модели на десяти удалённых промышленных объектах сопровождалось сокращением числа медицинских эвакуаций примерно на 53% за период с 2019 по 2023 год.

Анализ причин эвакуаций показал, что около половины из них были связаны с хроническими неинфекционными заболеваниями, в частности болезнями системы кровообращения, органов пищеварения и мочеполовой системы.

По мнению авторов подхода, регулярные профилактические осмотры, наблюдение за пациентами из групп риска и своевременные консультации специалистов могут предотвращать часть подобных эвакуаций.

Экономическое значение такой работы также велико. Как отмечалось в докладе, стоимость одной медицинской эвакуации воздушным транспортом сегодня может превышать миллион рублей. Вместе с тем исследователи признают, что для полноценной оценки эффективности предложенной модели необходимо дополнительно изучить её влияние на здоровье пациентов и клинические исходы.

Инфаркт на удалённом объекте: помощь до прилёта вертолёта

Практический пример организации экстренной помощи представил Юрий Юрьевич Кардаков, заведующий отделением консультативной помощи Центра корпоративной медицины, участвующий в медицинских эвакуациях.

Он рассказал о случае, произошедшем в сентябре на удалённом промышленном объекте. У 44-летнего работника внезапно появилась сильная боль в груди. Медицинский специалист заподозрил острый инфаркт миокарда, после чего связался с телемедицинским центром и передал данные электрокардиограммы и мониторинга пациента.

В таких ситуациях важнейшее значение имеет время. При определённых формах инфаркта применяется тромболизис – медикаментозное растворение тромба, перекрывшего кровоснабжение сердечной мышцы. В условиях удалённого объекта проведение этой процедуры подготовленным медицинским персоналом позволяет начать лечение, не дожидаясь прибытия специализированной бригады.

По словам Кардакова, телемедицинский центр обеспечивает консультации без предварительной записи и длительного оформления документов. Врач-консультант может сопровождать лечение пациента вплоть до его передачи бригаде санитарной авиации.

Когда эвакуация невозможна даже теоретически

Ещё один необычный клинический случай представил профессор Константин Валерьевич Лагунов, вице-президент ассоциации «Институт удалённого здравоохранения» и специалист в области морской медицины.

Во время океанского перехода повар торгового судна обратился к капитану с жалобами на сильную жажду, потливость, головную боль и ухудшение самочувствия. Измерение показало повышенный уровень глюкозы в крови – первоначально около 16 ммоль/л.

После дистанционной консультации врач заподозрил впервые выявленный декомпенсированный сахарный диабет с возможным развитием кетоацидоза – опасного состояния, при котором из-за недостатка инсулина в организме накапливаются кетоновые тела.

Пациент нуждался в медицинской помощи, однако эвакуировать его было невозможно. Судно находилось в нескольких сотнях морских миль от берега, а вертолёт не смог бы добраться до него даже при изменении маршрута.

В результате лечение организовали непосредственно на борту под дистанционным наблюдением врача. Состояние пациента и уровень глюкозы регулярно контролировали, а рекомендации корректировали по мере изменения показателей.

К пятому дню состояние мужчины стабилизировалось, а к шестому, когда судно прибыло в порт Китая, уровень глюкозы снизился примерно до 7 ммоль/л. Пациент отказался от осмотра местными врачами и отправился домой в сопровождении коллег.

По словам Лагунова, этот случай показывает возможности дистанционного медицинского сопровождения даже в ситуации, когда физически доставить пациента в больницу невозможно. Однако подобная помощь требует постоянного взаимодействия консультанта и экипажа, а также наличия необходимых средств контроля и лечения.

Почему одного оборудования недостаточно

Участники конференции подчеркнули, что эффективность удалённой медицины определяется не только наличием современной аппаратуры. Не менее важны подготовка персонала и готовность работников предприятий действовать при чрезвычайных ситуациях.

Сергей Валерьевич Раков, руководитель ситуационного центра компании MMC Pro, представил электронное пособие по первой помощи, рассчитанное на работников без медицинского образования. Оно предназначено для быстрого обращения к понятным алгоритмам действий при травмах и других опасных состояниях.

При этом разработчики подчёркивают, что цифровые инструкции не заменяют практического обучения, особенно навыков сердечно-лёгочной реанимации и остановки кровотечения.

Опыт специалистов показывает, что эффективная медицинская помощь в экстремальных условиях требует подготовки персонала, современного оборудования и постоянной связи с врачами. Это позволяет начинать лечение сразу, не дожидаясь эвакуации, даже за сотни километров от ближайшей больницы.

Автор текста Анастасия Будаева

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro