«Это про́клятая должность»: 115 чиновников отказались возглавить парк «Патриот»

С назначением нового главы центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» возникли непредвиденные сложности – по информации «Коммерсанта», только за последние три дня как минимум 115 человек отказались возглавить организацию.

«Дошло до смешного, я по служебным делам был в Химках и предложил этот пост уборщице местного дома культуры. Она посмотрела меня как на идиота и назвала эту должность про́клятой», – цитирует издание высокопоставленного федерального чиновника.

Опрошенные эксперты согласились с оценкой работницы учреждения культуры и предложили несколько вариантов решения проблемы.

«Можно освятить кабинет директора, почистить ауру у звездочётов или провести иной магический обряд. Потому что рационального объяснения незавидной участи предыдущих руководителей нет», – пишет издание.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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