 

В США автомобиль въехал на футбольное поле во время детского матча, двое погибших

18.10.2026, 9:48, Разное
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В городе Уичито (штат Канзас, США) пикап въехал на территорию футбольных полей во время детского матча. Погибли два человека, в том числе ребенок, еще несколько человек получили травмы, пишет AP.

Погибли шестилетний мальчик и 35-летний мужчина, не состоявшие в родстве. Еще 11 человек госпитализированы. За рулем находилась 34-летняя женщина.

По словам очевидца, черный пикап проехал через футбольные поля, сбив нескольких человек. На место происшествия прибыли многочисленные бригады экстренных служб.

Полиция сообщила, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля, задержана. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пока неизвестно, был ли наезд преднамеренным.


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