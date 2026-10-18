В российских аэропортах оборудуют площадки для разведения костра

В аэропортах Москвы и российских городов оборудуют площадки для разведения костра. Об этом гласит постановление Минтранса.

«В связи с напряжённой авиационной обстановкой множество рейсов задерживается, переносится и отменяется. Пассажирам необходимо питаться и не все могут себе позволить еду в буфете аэровокзалов, а некоторые придерживаются определённой диеты. Поэтому логично внутри каждого из аэропортов выделить помещение для приготовления пищи», – пояснил замглавы Минтранса Сергей Проворов.

Первые точки приготовления пищи разместят на месте закрывшихся магазинов DUTY FREE и других арендаторов. Площадки оборудуют вытяжками, чтобы дым не задерживался в помещении аэропортов.

«Дрова можно приносить с собой, но если вы явились в аэропорт, а дров не накололи, то можно приобрести их в специальном автомате, оплатив картой, телефоном или лицом», – уточнил чиновник.

В Минтрансе также обсуждался вопрос снятия запрета на распитие спиртных напитков в терминалах в случае задержек рейсов. В итоге принято компромиссное решение разрешить употребление 300 гр алкоголя при температуре воздуха -20°C и ниже. В иных случаях ограничения сохраняются. В ведомстве напомнили, что готовить пищу на костре можно для себя и членов семьи, запрещено самовольно открывать точки общепита и заниматься коммерческой деятельностью.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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