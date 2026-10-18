Жир больше не вернётся? Учёные создали укол, который уничтожает жировые клетки вместо их уменьшения

Новый экспериментальный препарат CBL-514 может изменить подход к борьбе с лишним весом. В отличие от большинства существующих методов похудения, которые уменьшают размер жировых клеток, он заставляет их самоуничтожаться. Первые клинические испытания показали, что инъекции способны сокращать не только подкожный жир, но и жировые отложения вокруг внутренних органов. А эксперименты на животных указывают на ещё одну возможность — предотвращение повторного набора веса после прекращения приёма популярных препаратов для похудения.

CBL-514 вводится с помощью инъекций и действует через механизм апоптоза — естественного процесса запрограммированной гибели клеток. Вместо того чтобы просто уменьшать количество жира внутри клеток, препарат запускает их уничтожение.

Изначально CBL-514 разрабатывали для удаления липом — доброкачественных жировых образований под кожей. Однако исследователи предположили, что тот же механизм можно использовать для уменьшения жировых отложений в других областях тела.

Особый интерес представляет висцеральный жир, который располагается глубоко в брюшной полости вокруг внутренних органов. В отличие от подкожного жира, уменьшение которого прежде всего меняет внешний вид, сокращение висцеральных жировых отложений может иметь более существенное значение для здоровья.

«Мы ожидаем, что пациентов порадуют косметические результаты, например более плоский живот благодаря уменьшению подкожного жира. Но для здоровья гораздо важнее снижение массы тела, уменьшение висцерального жира и связанные с этим улучшения артериального давления, уровня холестерина и других показателей», — объясняет эндокринолог Тимоти Гарви из Университета Алабамы в Бирмингеме, руководивший клиническим исследованием.

Первые результаты получены в двух клинических испытаниях второй фазы. В исследовании CBL-0204 участвовали 107 человек, а в CBL-0205 — 173 человека.

Оба испытания показали, что препарат эффективно уменьшал количество подкожного жира у большинства участников.

После завершения этих исследований учёные дополнительно проанализировали данные 41 добровольца, чтобы выяснить, влияет ли CBL-514 на висцеральные жировые отложения.

Участники получали инъекции препарата на протяжении периода до 12 недель. Результаты показали, что объём висцерального жира у них сократился в среднем на 12,01%.

Для сравнения, в группе плацебо этот показатель, наоборот, увеличился в среднем на 5,68%. Изменения оценивали через четыре недели после последней инъекции.

Таким образом, между группами обнаружилась заметная разница, указывающая на возможную способность препарата уменьшать жировые отложения не только непосредственно под кожей, но и глубже в брюшной полости.

«Эти результаты дают обнадёживающие предварительные свидетельства того, что CBL-514 способен уменьшать объём висцерального жира в области живота», — отмечает эпидемиолог Мари Спрекли из Кембриджского университета, не участвовавшая в исследовании.

Однако она подчёркивает, что необходимы более масштабные испытания с продолжительным наблюдением. Пока неизвестно, насколько долго сохраняется достигнутое уменьшение жировых отложений и приводит ли оно к реальному улучшению здоровья.

При этом важно учитывать, что представленные результаты ещё не прошли независимое научное рецензирование. Данные были обнародованы в рамках конференционной презентации и сообщений компании-разработчика, а не в полноценной опубликованной научной статье.

Ещё более интересные результаты исследователи получили в экспериментах на животных, где CBL-514 проверяли совместно с тирзепатидом — препаратом, применяемым для лечения диабета второго типа и снижения веса.

Тирзепатид относится к лекарствам, действующим на гормональные механизмы регуляции обмена веществ, в том числе связанные с глюкагоноподобным пептидом-1. Такие препараты способны обеспечивать значительное снижение массы тела, однако после прекращения лечения потерянные килограммы нередко возвращаются.

Именно эту проблему исследователи попытались решить с помощью нового средства.

В эксперименте одну группу крыс лечили только тирзепатидом, а другую — сочетанием тирзепатида и CBL-514.

Животные, получавшие оба препарата, в среднем потеряли больше веса, чем крысы, которым вводили один тирзепатид.

Но главное различие проявилось после прекращения лечения тирзепатидом. Крысы, которым дополнительно вводили CBL-514, впоследствии набрали меньше веса.

Исследователи предполагают, что причина может заключаться в принципиально другом механизме действия нового препарата.

Когда человек худеет, жировые клетки обычно уменьшаются в размерах, но не обязательно исчезают. CBL-514, напротив, запускает апоптоз — запрограммированную гибель жировых клеток.

Теоретически их уничтожение может затруднять последующее накопление жира и тем самым снижать вероятность возвращения потерянных килограммов.

Однако пока это лишь предположение. Эффект предотвращения повторного набора веса наблюдали у крыс, а не у людей. Чтобы понять, работает ли тот же механизм в человеческом организме, потребуются дополнительные клинические исследования.

Кроме того, уничтожение жировых клеток ставит перед учёными важные вопросы о безопасности такого лечения.

Исследователь обмена веществ Джастин Рочфорд из Абердинского университета, который не участвовал в разработке препарата, обращает внимание на возможные последствия изменения распределения жира в организме.

«Чтобы препарат мог стать полезным средством лечения ожирения, крайне важно доказать, что он не увеличивает риск накопления жира в других органах и не ухудшает контроль уровня жиров и сахара в крови», — объясняет специалист.

Иными словами, самого уменьшения жировых отложений недостаточно. Необходимо убедиться, что организм не начинает накапливать жир в нежелательных местах и что лечение не нарушает нормальные обменные процессы.

Сейчас исследователи готовятся к более масштабным клиническим испытаниям. В них планируется задействовать больше участников и наблюдать за их состоянием в течение более продолжительного времени.

Такие исследования должны ответить сразу на несколько вопросов: насколько устойчив эффект уменьшения жировых отложений, действительно ли препарат улучшает показатели здоровья и способен ли он безопасно дополнять существующие методы лечения ожирения.

Особое внимание будет уделено влиянию сокращения висцерального жира на общее состояние организма, поскольку именно с этим исследователи связывают потенциальную медицинскую ценность нового подхода.

Пока говорить о появлении готового лекарства для похудения преждевременно. Первые результаты выглядят многообещающе, но эффективность и безопасность CBL-514 при длительном применении ещё предстоит подтвердить.

Тем не менее препарат представляет собой необычное направление в лечении ожирения: вместо воздействия только на размер жировых клеток он позволяет исследовать возможность их целенаправленного удаления.

«Это чрезвычайно инновационный подход к лекарственному лечению ожирения, который уже продемонстрировал впечатляющие результаты в первых испытаниях на людях», — заключает Тимоти Гарви.

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