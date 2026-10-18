Учёные выяснили, кто на самом деле мешает спать: собака хозяину или хозяин собаке

Если ваша собака ворочается по ночам, храпит и постоянно меняет положение на кровати, не спешите обвинять её в плохом сне. Новое исследование антропологов из Торонтского университета показало, что ночная активность собак и их хозяев тесно связана, причём люди чаще начинают двигаться первыми. Возможно, именно мы нередко нарушаем сон своих питомцев, а не наоборот.

Почти половина взрослых американцев делят постель с домашними животными. При этом владельцы собак хорошо знакомы с неудобствами такого соседства: питомец может занять большую часть матраса, громко храпеть, пускать слюни на подушку или несколько раз за ночь вставать, кружиться на месте и снова укладываться.

Некоторые исследования действительно показывали, что присутствие собаки в постели способно нарушать человеческий сон. Часть владельцев также признаётся, что спит хуже рядом с питомцем. Однако учёные редко рассматривали обратную ситуацию: не мешает ли сам человек спать собаке?

Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи из Торонтского университета проанализировали ночную активность 25 жителей Канады и их питомцев. Всего в исследование вошли 38 пар «человек — собака».

Учёные использовали опросы и датчики движения, позволяющие отслеживать активность участников в ночное время.

Из 25 владельцев четверо всегда спали в одной кровати со своей собакой, десять делали это периодически, а одиннадцать никогда не пускали питомца к себе в постель.

Оказалось, что ночные движения людей и собак связаны между собой, даже когда они спят отдельно.

Если один из участников начинал двигаться, другой с повышенной вероятностью проявлял активность в течение следующих нескольких минут. При этом последовательность движений оказалась особенно интересной.

Среди 22 пар, у которых обнаружили взаимосвязь ночной активности, в 45% случаев движения человека обычно предшествовали движениям собаки. Обратная последовательность, когда сначала двигалась собака, наблюдалась лишь в 18% пар.

Это означает, что питомцы нередко реагируют на движения хозяев даже ночью. Однако исследование не доказывает, что каждое движение человека непосредственно будит собаку: оно показывает временную связь между их активностью.

Есть и важное ограничение: в эксперименте участвовали только хаски и маламуты. У собак других пород характер ночного взаимодействия с людьми может отличаться.

«Мы делим общее пространство и живём по общему распорядку. Чаще всего именно мы формируем привычный режим наших собак, хотя бывает и наоборот», — объясняет одна из ведущих авторов исследования Лаванья Нагендран.

По её словам, полученные результаты показывают, насколько тесно люди и собаки подстраиваются друг под друга, причём эта согласованность сохраняется даже ночью.

Однако однозначно ответить на вопрос, кто кому мешает спать, оказалось непросто.

Хотя человеческая активность чаще предшествовала собачьей, исследователи обнаружили признаки взаимного влияния. Движения каждого из партнёров могут сопровождаться последующей активностью другого.

Авторы считают, что это отражает глубокую связь, сформировавшуюся между человеком и собакой за долгую совместную историю.

Люди и собаки развиваются бок о бок как минимум 15 тысяч лет. За это время животные научились тонко реагировать на человеческое поведение и потребности. При этом наши циклы сна и бодрствования заметно различаются.

Как двум видам с разными особенностями сна удалось приспособиться к совместному ночному отдыху? И приносит ли такое соседство больше пользы или вреда?

Однозначного ответа пока нет.

Результаты предыдущих исследований противоречивы. Одни работы показывают, что собаки способны нарушать сон владельцев, другие не обнаруживают значительного влияния.

Более того, иногда люди субъективно оценивают свой сон как более качественный в присутствии собаки, даже если объективно ночью у них происходит больше пробуждений и других нарушений.

Возможно, эмоциональный комфорт и психологические преимущества близости с питомцем частично компенсируют физиологические неудобства.

Изначально исследователи ожидали, что совместный сон с собакой будет отрицательно сказываться на его продолжительности и качестве из-за дополнительных ночных движений.

Однако полученные данные не подтвердили эту гипотезу.

Учёные не обнаружили связи между совместным сном с питомцем и такими показателями, как продолжительность сна и его эффективность. Последняя характеризует, какую часть времени, проведённого в постели, человек действительно спит.

Таким образом, само присутствие собаки рядом не обязательно означает, что человек будет спать меньше или хуже.

«Я бы сказала, что моя собака мешает мне спать. Но очень интересно узнать, что на самом деле это может быть не так», — признаётся Нагендран.

Любопытно, что почти половина участников исследования придерживались похожего мнения: им казалось, что питомцы нарушают их сон.

Владельцы нескольких собак также сообщали о более низком качестве сна. Однако исследователи отмечают, что статистическая убедительность этой связи была слабой, поэтому делать уверенные выводы пока нельзя.

Другие ответы участников показывают, что многие распространённые представления о ночных неудобствах могут быть преувеличены.

Из 25 человек 88% не считали, что лай собаки нарушает их сон, а 84% не жаловались на шум, возникающий при движениях питомца.

При этом исследователи обращают внимание на необычные обстоятельства проведения эксперимента.

Данные собирали во время карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Этот период сопровождался повышенным стрессом, который мог влиять на качество человеческого сна.

Авторы предполагают, что участники могли чаще двигаться и просыпаться ночью из-за напряжённого эмоционального состояния. Их активность, в свою очередь, могла беспокоить собак, заставляя животных тоже двигаться.

Это лишь возможное объяснение наблюдаемой связи, но оно ещё раз показывает, почему не стоит автоматически считать питомца главным источником ночных нарушений.

Несмотря на потенциальные неудобства, многие владельцы предпочитают спать рядом со своими собаками. И дело не только в привычке.

Около 72% участников небольшого исследования сообщили, что чувствуют себя в большей безопасности, когда делят постель с питомцем.

Возможно, собаки испытывают нечто подобное, хотя напрямую проверить это с помощью опроса животных, конечно, невозможно.

Исследователи считают, что ощущение защищённости может играть важную роль в укреплении связи между человеком и собакой.

«Если рассматривать это в контексте нашей общей эволюционной истории, мы полагаем, что повышенное чувство безопасности помогает укреплять нашу связь с собаками», — объясняет соавтор исследования Мин Фэй Ли.

По его словам, между людьми и их питомцами существует особая близость, проявляющаяся даже в таком повседневном процессе, как сон.

Хотя для окончательных выводов необходимы более масштабные исследования, результаты уже позволяют иначе взглянуть на ночные привычки домашних животных.

Когда собака в очередной раз начинает ворочаться посреди ночи, вполне возможно, что она не нарушает сон хозяина, а всего лишь реагирует на его собственные движения.

Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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