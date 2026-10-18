Макрон после беспорядков призвал французов к единству и пообещал наказать погромщиков

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 18 октября выступил с обращением к нации после массовых беспорядков, которыми сопровождались акции протеста днем ранее. Он пообещал привлечь виновных к ответственности, но одновременно признал, что у мирных демонстрантов есть реальные причины для недовольства.

Как пишет Le Parisien, Макрон назвал произошедшее во Франции серьезным кризисом и заявил, что за погромами стояли ультралевые активисты и примкнувшие к ним криминальные элементы.

«Ничто этого не оправдывает, ничто этого не объясняет, ничто этого не извиняет», – заявил президент.

Макрон заявил, что виновные в разрушениях и грабежах должны понести как уголовную, так и материальную ответственность. «Те, кто разрушал, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб. Те, кто пытался свергнуть Республику, ответят за это», – заявил он.

При этом президент подчеркнул, что погромщиков нельзя смешивать с сотнями тысяч французов, которые мирно вышли на улицы. Он признал обоснованной обеспокоенность граждан ростом стоимости жизни и отдельно остановился на проблемах молодежи.

Одной из главных причин недовольства стали рекордные цены на топливо. Макрон вновь заявил, что их рост связан прежде всего с международными кризисами, войнами и нарушением поставок через Ормузский пролив, а не с решениями французского правительства. Ранее он говорил, что нынешняя ситуация на бензоколонках является следствием геополитической обстановки. Le Monde приводил его слова о том, что цены на топливо выросли из-за войн и ограничений движения через Ормузский пролив.

Макрон сообщил, что 19 октября отправится в страны Персидского залива. Во время визита в Кувейт, ОАЭ, Бахрейн и Катар он намерен добиваться дополнительных поставок дизельного топлива и нефти во Францию. В Елисейском дворце рассчитывают, что увеличение объемов поставок поможет снизить цены на заправках, пишет TF1 Info.

Президент также поручил разобраться, почему полиция и спецслужбы не смогли заранее оценить масштаб готовившихся беспорядков. В ближайшие дни власти намерены усилить охрану административных зданий и торговых районов, а при необходимости запрещать отдельные собрания.

Отдельную часть обращения Макрон посвятил предстоящим президентским выборам, до которых остается около полугода. Он призвал французов и политические силы не переносить борьбу на улицу и не пытаться воздействовать на политический процесс с помощью насилия.

По словам Макрона, страна должна войти в избирательный период, сохраняя «единство, спокойствие и уважение». Он подчеркнул, что политические разногласия должны решаться на выборах и в ходе публичных дебатов, а не посредством погромов.

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