 

Пожар на военной базе в Канаде — четверо погибших, 19 пострадавших в критическом состоянии

19.10.2026, 4:30, Разное
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Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит сообщила, что в результате пожара на военной базе Уэйнрайт погибли четверо военнослужащих, еще 39 человек получили различные травмы. Состояние 19 пострадавших остается критическим, некоторые получили тяжелые ожоги и нуждаются в длительном лечении.

Трагедия произошла днем 17 октября во время учений с применением боевых боеприпасов, в которых участвовали около 85 военнослужащих. Как сообщил генерал-майор Уэйд Ратленд, пожар начался на территории учебного полигона. Первоначально огонь находился на значительном расстоянии от военнослужащих и считался локализованным, однако из-за внезапного усиления ветра пламя распространилось примерно на километр менее чем за минуту.

По сведениям Reuters, скорость ветра достигала 96 км/ч. Огонь преодолел противопожарные заграждения и охватил район, где проходили учения. Для эвакуации пострадавших были задействованы 22 машины скорой помощи и восемь воздушных санитарных судов. Раненых доставили в больницы Эдмонтона, Калгари, Ред-Дира и Уэйнрайта.

Командование канадской армии опубликовало имена погибших: сержант Морган Вонг, рядовые Шон Фаррелл, Эйдан Голдинг и Хейден Ликкмарк.

Причина возникновения пожара пока не установлена. Военные исключили причастность террористов и заявили, что происшествие не связано с нефтегазовой инфраструктурой региона. Начато расследование обстоятельств трагедии, учения подразделения приостановлены.


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