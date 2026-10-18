 

В центре Парижа продолжаются погромы и мародерство

18.10.2026, 23:30, Разное
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Вечером 18 октября в центре Парижа продолжились погромы. Небольшие группы молодых людей в черной одежде и масках перемещаются по улицам, бьют витрины и проникают в магазины.

По данным AFP, мародеры проникли в универмаг BHV Marais, выбив одну из дверей. Возле Центра Помпиду была разбита витрина оптики Afflelou. Значительные силы полиции были стянуты в район Шатле – Ле-Аль. Полицейские применили против участников беспорядков слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как передает Le Monde, в 11-м округе Парижа, на улице Фобур-дю-Тампль, разграблен супермаркет Franprix.

На бульваре Бельвиль около десятка мародеров проникли в магазин Darty и выносили оттуда бытовую технику, когда прибыла полиция.

Беспорядки продолжались и в районе площади Республики. На бульваре Ришар-Ленуар были подожжены несколько автомобилей. При этом всего в нескольких кварталах, возле концертного зала Bataclan на бульваре Вольтер, продолжали работать кафе.

Беспорядки в Париже продолжились и после обращения президента Эммануэля Макрона к нации, в котором он призвал к спокойствию и национальному единству.


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