Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1698-й день войны

Минобороны РФ 18 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Томаховка, Высокое, Мартовое, Великий Бурлук, Избицкое и Курганное Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гнилица, Сенное, Суходол и Пустогород Сумской области.

Противник потерял свыше 195-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и две станции радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиевка Харьковской области, Донецкое, Волчий Яр, Стародубовка и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Семеновка, Ореховатка, Дружковка, Василевская Пустошь и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175-ти военнослужащих, боевую бронированную машину и 35 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмовой бригады сил беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Новопавловка, Райполе, Ивановка Днепропетровской области, Новоявленка, Роганское, Шиловка, Криворожье, Староварваровка, Марьевка, Святогоровка и Малотарановка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Павловка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Васиновка, Заливное и Вольнянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195-ти военнослужащих две боевые бронированные машины, пикап, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Камышеваха и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 30-ти военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и 14 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151-м районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 265145 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31279 танков и других боевых бронированных машин, 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36750 орудий полевой артиллерии и минометов, 74862 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 276100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.

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