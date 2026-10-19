DeLorean включается в гонку летающих электромобилей

Компания DeLorean Motor Company официально сообщила об участии в грядущих гонках на летательных аппаратах Airspeeder, где она будет представлять США. Первый старт состоится уже в ноябре, основные соревнования пройдут в 2026-2027 гг. Для миллионов фанатов это звучит как реализация мечты — с тех самых пор, как DeLorean «научили летать» для кинотрилогии «Назад в будущее».

Для самой компании это пока что рекламная акция и знакомство с новой для нее сферой. В частности, соревноваться ее пилоты будут на проверенной стандартизированной модели Airspeeder Mk3C, в одинаковых условиях с другими участниками. Это пока что самый удобный и безопасный вариант для всех, так как полеты на eVTOL все еще сопряжены со множеством трудностей.

Свою собственную летающую машину DeLorean планирует разрабатывать совместно со студентами Калифорнийского университета в Беркли и Технологического института Джорджии для сезона 2027-2028 гг. И то речь идет о разработке прототипа — зато это сразу будет полноценная гоночная версия. Пока что и сами гонки Airspeeder чаще используют для обкатки технологий, нежели для реальных соревнований, но такие мероприятия всегда служили двигателем прогресса.Источник — Airspeeder

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