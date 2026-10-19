Зеленский обвинил Пентагон в задержке жизненно важных поставок оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 октября, сообщил о задержках со стороны Министерства обороны США в поставках вооружений, жизненно необходимых украинской армии. По его словам, часть договоренностей с американской стороной остается невыполненной, несмотря на достигнутые политические соглашения.

Об этом Зеленский написал в социальных сетях после совещания, посвященного последствиям новых российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«Есть политические договоренности, которые не реализованы на рабочем уровне. Кроме того, на уровне Министерства обороны США задерживаются отдельные виды жизненно важных поставок», – заявил украинский президент.

Зеленский сообщил, что поручил министру обороны, министру иностранных дел и сотрудникам своего офиса срочно связаться с международными партнерами, способными ускорить поставки средств противовоздушной обороны.

Заявление прозвучало после очередной массированной российской атаки на Украину в ночь на 19 октября. По данным украинских властей, были повреждены десятки объектов энергетической инфраструктуры, более полумиллиона домохозяйств остались без электроснабжения.

Накануне, 18 октября, в интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Вашингтон задерживает поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot, предназначенных для защиты от российских баллистических ракет.

По его словам, речь идет в том числе о вооружениях, оплаченных в рамках программы PURL, по которой европейские страны NATO финансируют закупку американского оружия для Украины.

«Мы оплатили это вооружение. Часть поставок американская сторона одобрила, остальные – нет. И это не технический вопрос», – заявил Зеленский.

Он также сообщил, что сейчас Украина получает от США около 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц, примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена. При этом ранее ракеты предоставлялись в рамках американской военной помощи, а теперь закупаются за счет Украины и ее союзников.

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