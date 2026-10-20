В отличие от Трампа, вице-президент США Вэнс отказался заявлять о поддержке Нетаниягу на выборах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался публично поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на предстоящих 27 октября выборах в Кнессет. Об этом пишет агентство Reuters.

В интервью интернет-платформе 2WAY Вэнс заявил: «Я поддерживаю американских кандидатов, и именно на этом сейчас сосредоточен – на промежуточных выборах в США».

«Я не против того, чтобы поддержать его, но и не выступаю за это. Я не вмешиваюсь в израильские выборы», – добавил вице-президент США.

Его позиция отличается от позиции президента Дональда Трампа, который 18 октября официально объявил о поддержке Нетаниягу на выборах.

При этом ранее в 2026 году Вэнс публично поддержал Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии и даже посетил Будапешт в ходе предвыборной кампании. Орбан на этих выборах потерпел поражение.

Трамп неоднократно говорил о том, что поддерживает тех или иных кандидатов перед выборами в их странах. Зачастую его «протеже» побеждали. Хотя и Орбана он тоже поддерживал.

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