 

Ночные удары по Украине — погибшие в Киевской области, раненые в Изюме

20.10.2026, 7:15, Разное
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В ночь на 20 октября российские войска нанесли удары по Киевской и Харьковской областям Украины. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате атаки на Киевскую область погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

В Обуховском районе Киевской области под удар попало производственно-складское здание. Возник пожар, который к утру был ликвидирован. Спасатели продолжают разбор завалов.

В Харьковской области российские беспилотники атаковали город Изюм. Пострадали пять человек. Зафиксированы четыре очага возгорания. Горели частные жилые дома, хозяйственные постройки и административное здание. Повреждены также автомобили.

На местах ударов работают спасатели и другие экстренные службы. В Изюме работы проводятся в условиях угрозы повторных обстрелов.


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