В Китае представили четырехметрового робота-титана для тяжелых и сложных работ

Компания NeodraDynamics Robotics разработала мощного гуманоидного робота, предназначенного для выполнения промышленных задач, с которыми не справляются более легкие модели. Робота показали на Китайской международной промышленной выставке. Это четырехметровый титан, который специально спроектирован для работы с тяжестями, а также в экстремальных условиях – он первый в своем роде, так как использует человекоподобные конечности, но небывалого размера и силы.

Модель получила название Neo1 и построена на новой архитектуре, где гидравлические части работают в тесной связке с цифровыми электрическими приводами. Первые отвечают за силовые операции, вторые за точность движения. Робот может поднимать до 500 кг, развивать в некоторых случаях усилие в несколько тонн, и при этом сохраняет точность позиционирования на уровне 5 микрон.

У робота 39 отдельных комбинированных суставов, которые обеспечивают 41 степень свободы. Заявлено, что он сможет носить броню и различные виды защиты — например, от радиации для работы на АЭС или от давления воды на глубине. Также, поскольку робот будет работать с крупными и тяжелыми предметами, у него есть защита от ударов и загрязнения. Создатели Neo1 уточняют, что раз он может шагать и работать «руками», ему нечего делать в тесноте заводских цехов и складов – это машина для полевых условий.Источник — PRnewswire

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