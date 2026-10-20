 

В Китае представили четырехметрового робота-титана для тяжелых и сложных работ

20.10.2026, 8:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Компания NeodraDynamics Robotics разработала мощного гуманоидного робота, предназначенного для выполнения промышленных задач, с которыми не справляются более легкие модели. Робота показали на Китайской международной промышленной выставке. Это четырехметровый титан, который специально спроектирован для работы с тяжестями, а также в экстремальных условиях – он первый в своем роде, так как использует человекоподобные конечности, но небывалого размера и силы.

Модель получила название Neo1 и построена на новой архитектуре, где гидравлические части работают в тесной связке с цифровыми электрическими приводами. Первые отвечают за силовые операции, вторые за точность движения. Робот может поднимать до 500 кг, развивать в некоторых случаях усилие в несколько тонн, и при этом сохраняет точность позиционирования на уровне 5 микрон.

У робота 39 отдельных комбинированных суставов, которые обеспечивают 41 степень свободы. Заявлено, что он сможет носить броню и различные виды защиты — например, от радиации для работы на АЭС или от давления воды на глубине. Также, поскольку робот будет работать с крупными и тяжелыми предметами, у него есть защита от ударов и загрязнения. Создатели Neo1 уточняют, что раз он может шагать и работать «руками», ему нечего делать в тесноте заводских цехов и складов – это машина для полевых условий.Источник &#8212 PRnewswire


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.10 / Триатлонист разработал велосипедную трансмиссию с двумя автоматически переключаемыми звездами

20.10 / Как сохранить память до старости: эксперты обсудили профилактику когнитивных нарушений

20.10 / Австралия — нападение на депутата Хелен Хейнс совершил экоактивист, выступавший и против Израиля

20.10 / Премьер-министр Великобритании призвал пассажиров надеть наушники

20.10 / Сергей Шнуров запретил депутатам переименовывать Санкт-Петербург в честь своей музыкальной группы

20.10 / Ученые КНЦ РАН получили новый композит: нанопокрытия из карбида вольфрама на углеродном волокне с управляемой твердостью

20.10 / Томские ученые применили синхротронный метод для исследования процесса фазовых превращений во время облучения электронным пучком

20.10 / ВСУ — ночью перехвачены 115 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 136 БПЛА

20.10 / Российские ученые разработали материал для очистки воздуха, снижающий образование токсичного диоксида азота

20.10 / Комендантский час в центре Парижа, возможно введение чрезвычайного положения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике