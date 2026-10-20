 

Австралия — нападение на депутата Хелен Хейнс совершил экоактивист, выступавший и против Израиля

20.10.2026, 9:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В Австралии названо имя мужчины, совершившего умышленный автомобильный наезд на независимого депутата парламента Хелен Хейнс. Это 43-летний экоактивист Брендан Ньюджент, который, согласно израильским СМИ, также выступал против действий Израиля.

Пострадавшая в критическом состоянии была доставлена в больницу, она лишилась ноги. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Нападавший был задержан местным парикмахером Рики Джефрисом, который смог вытащить его из машины и отобрать нож.

Отец подозреваемого Род Наджент выступил с заявлением, рассказав, что дружит с Хейс уже 20 лет. «Мы благодарим представителей общественности и полицию, которые пришли на помощь Хелен во время этого чудовищного преступления. Хелен пользуется уважением и любовью всей нашей общины», – сообщила семья, обещав полиции всю возможную помощь.

К расследованию преступления подключено контртеррористическое подразделение полиции, однако правоохранительные органы не спешат выступать с версиями о мотивах преступления. Премьер-министр Энтони Албанезе отметил, что политическая полемика в стране приобретает все более насильственный характер.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.10 / Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным — ожидаются новые предложения по Украине

21.10 / Памятник Солженицыну во Владивостоке украли во время транспортировки

21.10 / Ультраобработанная еда связана с повреждением сосудов мозга — задолго до появления симптомов

21.10 / В возрасте 42 лет умерла внучка Роберта Кеннеди

21.10 / ВСУ — ночью перехвачены 150 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 373 БПЛА

21.10 / Nothing выпустила очаровательные колонки в виде молочных коробочек

21.10 / Ученые КубГТУ создали установку для очистки песка от мазута

21.10 / Ночные удары по Украине — погибшие под Харьковом, пожары в Киеве и Кременчуге

21.10 / Polymarket удалила ставки на исход дела об изнасиловании студентки Корнеллского университета

21.10 / Глава Пентагона подтвердил тайный визит в Израиль и встречу с Нетаниягу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике