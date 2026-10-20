Австралия — нападение на депутата Хелен Хейнс совершил экоактивист, выступавший и против Израиля

В Австралии названо имя мужчины, совершившего умышленный автомобильный наезд на независимого депутата парламента Хелен Хейнс. Это 43-летний экоактивист Брендан Ньюджент, который, согласно израильским СМИ, также выступал против действий Израиля.

Пострадавшая в критическом состоянии была доставлена в больницу, она лишилась ноги. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Нападавший был задержан местным парикмахером Рики Джефрисом, который смог вытащить его из машины и отобрать нож.

Отец подозреваемого Род Наджент выступил с заявлением, рассказав, что дружит с Хейс уже 20 лет. «Мы благодарим представителей общественности и полицию, которые пришли на помощь Хелен во время этого чудовищного преступления. Хелен пользуется уважением и любовью всей нашей общины», – сообщила семья, обещав полиции всю возможную помощь.

К расследованию преступления подключено контртеррористическое подразделение полиции, однако правоохранительные органы не спешат выступать с версиями о мотивах преступления. Премьер-министр Энтони Албанезе отметил, что политическая полемика в стране приобретает все более насильственный характер.

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