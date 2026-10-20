 

Суд в Кении признал лидера секты виновным в убийстве 190 детей

20.10.2026, 10:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Суд кенийского города Момбаса признал основателя христианской секты «Международная церковь благой вести» Пола Маккензи и 28 его сообщников в убийстве 190 детей и одного взрослого.

Лидер основанной в 2003 году секты подстрекал ее членов морить себя голодом до смерти, чтобы встретиться с Иисусом. «Церковь» действовала в лесу Шакахола, рядом с расположенным на берегу Тихого океана курорта Малинди. Позже здесь были найдены сотни могил.

Согласно материалам дела, в секте существовала «иерархия смерти», когда голодом морили сначала детей, потом подростков, женщин и мужчин. Известны случаи, когда детей душили и когда дети умирали голодной смертью на глазах у родителей, которых заставляли на это смотреть.

Маккензи был арестован в 2023 году, когда о деятельности секты рассказали правозащитники. Полиция полагает, что общее число жертв может превысить 400 человек.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.10 / Узор на экране: как темные полосы света раскрыли тайну строения материи

21.10 / Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным — ожидаются новые предложения по Украине

21.10 / Памятник Солженицыну во Владивостоке украли во время транспортировки

21.10 / Ультраобработанная еда связана с повреждением сосудов мозга — задолго до появления симптомов

21.10 / В возрасте 42 лет умерла внучка Роберта Кеннеди

21.10 / ВСУ — ночью перехвачены 150 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 373 БПЛА

21.10 / Nothing выпустила очаровательные колонки в виде молочных коробочек

21.10 / Ученые КубГТУ создали установку для очистки песка от мазута

21.10 / Ночные удары по Украине — погибшие под Харьковом, пожары в Киеве и Кременчуге

21.10 / Polymarket удалила ставки на исход дела об изнасиловании студентки Корнеллского университета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике