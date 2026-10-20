Суд в Кении признал лидера секты виновным в убийстве 190 детей

Суд кенийского города Момбаса признал основателя христианской секты «Международная церковь благой вести» Пола Маккензи и 28 его сообщников в убийстве 190 детей и одного взрослого.

Лидер основанной в 2003 году секты подстрекал ее членов морить себя голодом до смерти, чтобы встретиться с Иисусом. «Церковь» действовала в лесу Шакахола, рядом с расположенным на берегу Тихого океана курорта Малинди. Позже здесь были найдены сотни могил.

Согласно материалам дела, в секте существовала «иерархия смерти», когда голодом морили сначала детей, потом подростков, женщин и мужчин. Известны случаи, когда детей душили и когда дети умирали голодной смертью на глазах у родителей, которых заставляли на это смотреть.

Маккензи был арестован в 2023 году, когда о деятельности секты рассказали правозащитники. Полиция полагает, что общее число жертв может превысить 400 человек.

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