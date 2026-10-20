Жители Альберты проголосовали на референдуме за то, чтобы остаться в Канаде

Сторонники независимости Альберты потерпели сокрушительное поражение на референдуме, прошедшем в этой канадской провинции. Согласно предварительным результатам, около 76% голосовавших выступили за то, чтобы остаться в составе Канады.

«19 октября жители Альберы сделали ясный выбор. Они выбрали единство, совместное будущее, заботу друг о друге. Прежде всего, они выбрали Канаду. Канада больше чем сумма ее частей. Теперь мы должны сделать нашу страну еще лучшей для всех нас», – заявил премьер-министр Марк Карни.

Лидеры сепаратистов призывают дождаться окончательных результатов. Однако они отдают себе отчет, что потерпели поражения, и думают о планировании дальнейших шагов.

Альберта – провинция, богатая природными ресурсами, в первую очередь нефтью. Референдум проводился на фоне торговой войны с США. Эксперты полагали, что администрация Дональда Трампа в случае успеха сепаратистов могла бы признать независимость провинции.

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