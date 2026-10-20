Сергей Шнуров запретил депутатам переименовывать Санкт-Петербург в честь своей музыкальной группы

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» обращение к депутату Государственной думы от КПРФ Анжелике Глазковой, которая предложила переименовать Санкт-Петербург и Волгоград.

«Гражданка Глазкова, с Царицыным делайте, что хотите, а вот Петербург трогать не надо. Товарный знак «Ленинград» принадлежит мне, а я запрещаю переименовать Северную столицу в честь моей группы», – написал музыкант.

Если коммунисты не отзовут свой законопроект, то Шнуров собирается обратиться в суд и взыскать с парламентариев 100 миллионов рублей в качестве морального ущерба.

«И поверьте, я сумею добиться решения в свою пользу. Половину отдам на благотворительность, а половину пропью. А ещё я напишу о вас похабную песню, которую будут петь даже ваши внуки», – пообещал лидер «Ленинграда».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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