Римский пентхаус в скале: на элитном курорте Корсики нашли жилье IV века, высеченное в камне

На северной оконечности Корсики, у пристани Мерия, специалисты выявили остатки жилого комплекса, помещения которого были выдолблены прямо в массиве скалы. По предварительным оценкам, этот объект относится к IV столетию нашей эры. Примечательно, что жилище располагается непосредственно над древним причальным сооружением, которое специалисты подняли из-под земли в ходе работ в прошлом сезоне.

Обилие находок из металла, стекла и камня говорит о том, что обитатели имели доступ к товарам высокого качества и сравнительно развитому ремесленному производству. В мусорных ямах, устроенных прямо в углах комнат, ученые нашли фрагменты кухонной утвари, стеклянные сосуды, железные орудия труда и даже жернов для помола зерна. Кроме того, по периметру помещений сохранились выемки от столбов с каменными основаниями. Скорее всего, они служили опорой для деревянных балок, державших кровлю из черепицы, о чем говорит большое количество плоских плиток — тегул — в слоях запустения. В качестве внутренних перегородок строители применяли массивные сланцевые монолиты, которые фиксировались каменными клиньями и деревянными стойками.

Сами работы стартовали не ради науки, а по требованию закона. Раскоп велся на престижном участке менее чем в ста метрах от берега живописной бухты, где владелец планировал возвести частный дом. Так как полуостров Кап-Корс имеет статус зоны с высокой археологической ценностью, проверка грунта перед началом любых работ стала обязательным этапом.

Строители прошлого проявили немалую изобретательность при создании фундамента. Они обнажили выходы сланцевой породы, которую затем превратили в строительный материал. Плитки сланца тщательно обтесывались до формы квадратных блоков. Затем их укладывали в стены, соблюдая строгий порядок: продольные элементы сменялись поперечными, что придавало кладке особую прочность. Прочный скальный массив также интегрировали в конструкцию, используя его как готовую внутреннюю облицовку, выступающую за края уложенных блоков.

Находки из этого жилища и фрагменты, поднятые ранее у древнего пирса, представляют собой большую редкость для археологии острова. Это импортная керамика из средиземноморских торговых сетей, которые, как считалось ранее, почти не затрагивали Корсику. Стало ясно, что Мерия играла роль важного торгового форпоста с римских времен и до начала Средневековья. Подтверждает эту теорию и другая реликвия — опора для алтаря из белого мрамора с текстом, посвященным императору Клавдию, обнаруженная здесь ранее. Она указывает на то, что в этом месте находилось крупное поселение, которое наладило плотный контакт с широким римским миром.

Изображение: разработано Мagnific.

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