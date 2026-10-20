В Кольской сверхглубокой скважине построят дата-центр

Институт кибернетики РАН подвёл итоги конкурса проектов создания новых центров обработки данных, защищённых от внешнего воздействия и соответствующих современным экологическим требованиям.

Победителем стал 28-летний московский инженер Василий Курицын, который предложил разместить серверное и сетевое оборудование в Кольской сверхглубокой скважине, расположенной в Печенгском районе Мурманской области.

«Не зря наши великие советские предки бурили 12 километров, ведь такая глубина обеспечит защиту даже от падения метеорита. Остались небольшие технические детали, но уже через пар-тройку лет новый дата-центр на Крайнем Севере начнёт работу», – сказал Кулибин.

За свой проект инженер получил 10 миллионов рублей, почётную грамоту и возможность бесплатно посетить Северный полюс на одном из отечественных атомных ледоколов.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro