Во Франции задержан подозреваемый в поджоге мэрии Лиможа, он левый экстремист

В департаменте Вьена в центральной Франции был задержан мужчина, подозреваемый в поджоге мэрии Лиможа в ходе недавних беспорядков. В результате пожара историческая часть здания, включая башню, была уничтожена.

Известно, что задержанному за сорок, он связан с ультралевыми и уже попадал в поле зрение правоохранительных органов в связи с предыдущими акциями насилия и экстремизма.

Добавим, что ультралевая партия «Непокоренная Франция» пригрозила подать в суд на министра внутренних дел Лорана Нуньеса, заявив: утверждения политика, что за беспорядками стоят ультралевые – клевета. Представители партии не исключили, что «свидетельства» могли быть сфабрикованы полицией.

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