Платформа Skapion способна одновременно сбить до 100 дронов с точностью 97%

Стартап Skapion (США) 14 октября представил новую систему ПВО, способную одновременно перехватывать большое количество БПЛА. Компания позиционирует свою разработку, как «первую в мире».

В цифрах это выглядит примерно так: в случае массированного налета до 100 беспилотников будут уничтожены с вероятностью 97 %. Есть, правда, одна оговорка – заявленные показатели пока не подтверждены реальными боевыми испытаниями.

В основе новой тактики борьбы с роями дронов лежит так называемая архитектура «многие против многих». При этом подходе несколько перехватчиков действуют против нескольких целей одновременно. С помощью искусственного интеллекта система объединяет информацию от собственных датчиков или других систем обнаружения, что позволяет выделять приоритетные цели и распределять их между перехватчиками в режиме реального времени.

Skapion может работать как под контролем оператора, так и автономно. Ее также можно интегрировать с действующими системами управления и другими системами противодействия БПЛА.

Поражение целей происходит исключительно кинетическим способом, что особенно актуально в борьбе с автономными беспилотниками, независящими от каналов связи. Система обеспечивает круговую оборону и будет размещаться на наземных и морских платформах. Не менее важно и то, что Skapion позволяет не тратить дорогостоящие средства ПВО против дешевых беспилотников.Источник — EDRmagazine

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