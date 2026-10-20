Зеленский отправляется в Осло на консультации с европейцами, Витокоффом и Кушнером

Власти Норвегии сообщили, что 20 октября в Осло пройдут переговоры президента Украины Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и специальных представителей президента СШ Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее СМИ сообщали, что в конференции, которая пройдет в норвежской столице, будут участвовать также Великобритании, Франции, Германии и Польши, Европейского Союза и NATO. При этом Кушнер, который заболел, свяжется с участниками по видео.

По словам американских представителей, на встрече будет предпринята попытка разработать комплексное мирное предложение, приемлемое для США, ЕС и Украины. В дальнейшем Виткофф доставит его в Москву, чтобы проверить его приемлемость для российского руководства.

Добавим, что переговоры будут происходить в условиях фронтальной конфронтации между администрацией США и украинским руководством. Европейские страны, призывая к диалогу, выражают поддержку Украине.

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