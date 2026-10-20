HP выпустила полноценный компьютер в форме клавиатуры за $4000+

Компания HP выпустила полноценный компьютер EliteBoard G2a в формате 14-дюймовой клавиатуры. Он сменит исходную версию EliteBoard G1a, показанную в январе на CES 2026. Младшая сборка предлагает чип Ryzen AI 5 Pro 435, 12 потоков и графику 840M Radeon. Старшая версия получила Ryzen AI 7 Pro 450 — 8 ядер, 16 потоков и интегрированное видеоядро 860M Radeon. Оба процессора имеют выделенный нейромодуль NPU с мощностью 50 TOPS.

Для кабельного подключения имеются порты USB-C и USB4, а беспроводные подключения завязаны на возможностях Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7. В комплект поставки включен сетевой адаптер USB-C, но опционально возможно оснащение компьютера внутренней батареей емкостью 32 Вт·ч для работы в пути без розетки. При мощной начинке размеры G2a составляют скромные 358 × 118 × 18 мм, а вес этого полноценного ПК — всего лишь 670 граммов. Клавиатура снабжена подсветкой, микрофонами и стереодинамиками. Есть варианты со встроенным или съемным кабелем USB-C, а совместимые мониторы подключаются по USB.

На бумаге G2a перспективен, но из-за цены он останется нишевым решением, а не массовой заменой ноутбукам и десктопам. Базовый вариант на AI 5 Pro 435 предлагается любителям новинок за $3028, а топовый на базе AI 7 Pro 450 за внушительные $4167.

Источник — HP

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