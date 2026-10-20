Ставка на фарму. В МГУ готовят специалистов для разработки лекарств

В рамках Международного фестиваля науки 0+ была представлена работа Передовой инженерной школы (ПИШ) МГУ, созданной в 2024 году для подготовки специалистов по разработке и производству лекарственных препаратов. О задачах школы рассказали научный руководитель ПИШ, академик Юлия Горбунова и исполнительный директор, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ профессор Андрей Замятнин.

По словам Горбуновой, цель участия школы в фестивале — привлечь внимание общества, прежде всего молодежи, к науке. Для школьников проводят мастер-классы и лекции, старшеклассников знакомят с профессионалами, чтобы они понимали, где смогут работать. Замятнин отметил, что сегодня стране нужно достичь технологического лидерства на собственных разработках, превращая научные результаты в продукт. Для этого должны взаимодействовать учёные и производственники, а задача бизнеса — помогать вузам наладить практико-ориентированное образование.

ПИШ МГУ занимается инжинирингом лекарств и процессов их выпуска: конструированием препаратов на клеточном уровне, обеспечением воспроизводимости процессов в промышленности. Речь идет о разработке технологий производства фармацевтических продуктов. В работе школы задействованы шесть факультетов МГУ и компании-партнёры. Факультет биоинформатики и биоинженерии, созданный в 2002 году, стал основным местом проведения исследований в этой сфере. Одним из главных партнёров ПИШ МГУ является компания «ФармЭко».

Необходимость развивать направление Замятнин объяснил тем, что западные компании с началом СВО прекратили регистрацию новых препаратов в России. Старые лекарства купить еще можно, но доступ к новым разработкам закрыт. Всё новое, что выходит в США и Европе после 2022 года, в Россию практически не попадает.

Кроме того, еще во времена Советского Союза фармацевтическая отрасль была в значительной степени вынесена за пределы РСФСР: в республиках находились производства, а в России в основном разработка. После распада Союза производства пришлось создавать заново. Российские фарм-гиганты, построенные на рубеже веков, начинали с дженериков, так как на новые разработки не было ни времени, ни сил.

Сегодня инновационный препарат не может быть дешевым: в его цену входят многолетний труд разработчика, налаживание производства и продвижение к покупателю. Для регистрации оригинального препарата нужно минимум 500 миллионов рублей, а бывает и свыше миллиарда, тогда как стандартный грант РНФ составляет 7 миллионов, а мегагрант 30 миллионов рублей в год.

Замятнин считает, что стратегическую программу формирования фармацевтического рынка должны предложить профессионалы, которых готовит в том числе ПИШ. Школа существует третий год, скоро финансирование Минобрнауки закончится, дальше предполагается самоокупаемость за счёт партнёров. По словам профессора, работа школы поможет сформировать лекарственный рынок. Значимость этого он сравнил с космическим проектом, побочные технологии которого работают и на гражданские нужды.

Подготовка специалистов в ПИШ включает биологию, химию, физику, материаловедение, законодательство и экономику, школа имеет сетевую структуру: в ней учатся студенты специалитета, магистры и инженеры предприятий.

Подробности — в материале Елизаветы Понариной «Как нам обустроить фармрынок?» в очередном номере газеты «Поиск».

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