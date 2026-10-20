 

Протестующие французские школьники устроили намаз в Лувре и объявили его «свободным от неверных»

20.10.2026, 16:03, Разное
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В Париже протестующие школьники устроили массовый намаз в Лувре, после чего отказались покидать музей и объявили, что отныне это «место, свободное от еретиков и неверных». По журналисту France24, который пытался взять у подростков интервью, открыли огонь из огнестрельного оружия.

Несмотря на неприветливое отношение учащихся к прессе, корреспондент AFP Камиль аш-Шихани всё-таки смог пообщаться с некоторыми из них. Школьник, представившийся Юсуфом, объяснил ему, что Лувр будет «очищен от скверны». Сотрудник агентства заснял, как подростки совершают намаз, причём некоторые картины отсутствуют, а бронестёкла, за которыми находятся наиболее ценные экспонаты, покрыты трещинами и залиты краской.

«Это красивое место, но в нём много харамных изображений. Клянусь Аллахом, мы найдём тех, кто это рисовал, и мы очистим это здание от скверны и наведём порядок. Теперь сюда не зайдёт ни один неверный», – сказал школьник.

В парижской полиции, комментируя захват Лувра, сообщили, что не будут его штурмовать, поскольку иначе рискуют причинть вред французским детям. Правоохранительные органы порекомендуют мэрии «рассмотреть вариант переноса музея или прекращения его работы на постоянной основе или до стабилизации ситуации».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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