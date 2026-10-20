10 тысяч шагов в день не спасут от рассеянности: сколько на самом деле нужно ходить для ясной головы

Исследователи выяснили, что даже умеренная активность связана с лучшим вниманием и способностью принимать взвешенные решения. Но есть нюанс: речь идет не о причине, а о связи — и не о волшебной цифре в приложении.

Коротко: что выяснили

Ученые проанализировали данные почти 3100 взрослых американцев за 14 лет. Они сопоставили, сколько люди ходили (по данным фитнес-браслетов, а не на словах), с результатами тестов на внимание, самоконтроль и склонность к импульсивным решениям. Вывод простой: те, кто больше двигался, в среднем справлялись с этими задачами чуть лучше. Разница небольшая, но устойчивая.

Почему это не очередная страшилка про «сидите дома»

Главная проблема старых исследований в том, что люди сами рассказывали, сколько они ходят. А память — штука ненадежная. Здесь же использовали объективные данные с носимых устройств. Это делает картину честнее, даже если она не превращается в готовый рецепт.

Три группы, три скорости мысли

Участников разделили на три группы по средней активности: примерно 5100, 8900 и 14 200 шагов в день. Возраст — от 18 до 93 лет, средний около 58.

Обе более активные группы показали лучшие результаты в заданиях на:

устойчивое внимание (способность долго концентрироваться); контроль отвлечений (умение игнорировать лишнее); выбор вознаграждения (готовность подождать большую награду вместо маленькой прямо сейчас).

Разница в баллах — примерно 1,7 и 2,2 в пользу более активных групп после поправки на возраст, образование, доход и другие факторы. Это не пропасть, но и не шум.

А давление? Только один нюанс

Связь с артериальным давлением оказалась слабее и уже. Высокое верхнее (систолическое) давление слегка ассоциировалось с худшими результатами в задании на выбор вознаграждения. Нижнее (диастолическое) после поправок ни с чем значимо не связано.

Ученые подсчитали: снижение систолического давления могло бы статистически объяснить около 5% связи между шагами и «терпеливостью» в выборе награды. Но это не значит, что давление нужно срочно снижать ради ясности мысли — механизм не проверяли.

Чего эта наука не доказала (и это важно)

Тут начинается самое интересное, потому что именно здесь чаще всего врут заголовки.

Шаги не гарантируют улучшения мышления. Исследование наблюдательное. Оно показывает связь, а не причину. Возможно, люди с лучшими когнитивными способностями просто больше двигаются — а не наоборот.

Нет «оптимальной» цифры. Ученые прямо говорят: они не искали, сколько именно шагов нужно для здоровья мозга. Так что «10 000» из этого текста не следует. Как и «5 000». Никак.

Мозг проверяли один раз. Ученые не видели, улучшилось ли что-то со временем или ухудшилось. Только срез.

Выборка специфическая. В основном белые, около двух третей женщины, почти все с каким-то высшим образованием. На всех подряд это не переносится. Курение и ожирение тоже не учли.

Распознавание эмоций не отличалось. А изменения активности во времени не были значимо связаны с когнитивными результатами.

Что это значит для обычного человека

Если вы ищете повод не корить себя за «мало шагов» — вот он. Даже группа со средними 5100 шагов в день показывала результаты лучше самой малоподвижной. Но если вы ищете волшебную цифру, которую нужно вбить в приложение, — ее здесь нет и быть не может.

Практический вывод скромный: движение связано с чуть лучшим вниманием и самоконтролем. Но доказать, что именно шаги «прокачивают мозг», это исследование не может. Оно лишь добавляет аргумент к общей картине: сидеть меньше — разумно. А вот обещать за это «ясную голову по расписанию» было бы нечестно.

Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Изображение: разработано Мagnific.

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