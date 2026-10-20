Китайский оппозиционер написал о смерти Ким Чен Ына. В КНДР опубликованы его новые фотографии

Слухи о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, распространившиеся в социальных сетях, появились после публикации китайского оппозиционера Се Ваньцзюня, проживающего в США. Об этом 20 октября пишет южнокорейское агентство Yonhap.

19 октября Се Ваньцзюнь написал в социальной сети X, что Ким Чен Ын якобы перенес кровоизлияние в мозг, потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу в Пекине, где умер. По его словам, тело тайно вернули в Северную Корею.

Се Ваньцзюнь называет себя председателем Китайской демократической партии, деятельность которой запрещена властями КНР. Ранее он распространял в социальных сетях неподтвержденные сообщения о смерти председателя КНР Си Цзиньпина и использовании его двойника.

Сообщения о предполагаемой смерти Ким Чен Ына подхватили британская газета The Sun, американская New York Post и индийская The Economic Times.

Одновременно в социальных сетях появились утверждения о том, что после смерти Ким Чен Ына власть в стране якобы перешла к его сестре Ким Ё Чжон, а Китай направил в Пхеньян 9000 военнослужащих для обеспечения передачи власти дочери северокорейского лидера Ким Чжу Э.

Никаких доказательств в подтверждение этих сообщений представлено не было.

Представители дипломатических ведомств и структур безопасности Южной Кореи заявили, что им ничего не известно о предполагаемой смерти Ким Чен Ына. Южнокорейские официальные лица назвали распространяемые сообщения абсурдными.

Между тем 20 октября Центральное телеграфное агентство Кореи и государственное телевидение КНДР опубликовали фотографии Ким Чен Ына, сделанные, как утверждается, днем ранее во время посещения выставки одежды и обуви в Пхеньяне. На снимках северокорейский лидер рассматривает образцы женской одежды и детской обуви в сопровождении супруги Ли Соль Чжу и дочери Ким Чжу Э. На одном из кадров его дочь показывает ему розовые детские кроссовки.

Северокорейские государственные СМИ непосредственно слухи о смерти Ким Чен Ына не комментируют. Независимого подтверждения даты съемки опубликованных фотографий нет.

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