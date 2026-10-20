 

Ученые нашли способ улучшить магнитные свойства трансформаторной стали

20.10.2026, 15:48, Разное
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Выпускник МФТИ разработал алгоритм на основе системного подхода, который позволил улучшить магнитные свойства трансформаторной стали и увеличить выход востребованных марок в действующем производстве. Трансформаторная сталь — основа сердечников для электротехнических устройств, её главная задача — проводить магнитный поток с минимальными потерями. На многих отечественных предприятиях сегодня традиционно опираются на эмпирический подбор режимов производства, из-за чего выход наиболее востребованных марок не всегда соответствует целевым показателям. Технология может быть интегрирована в практику металлургических предприятий для снижения себестоимости продукции.

Исследователь проанализировал физические основы производства стали и систематизировал требования потребителей, создав модель действующей технологии и алгоритм для генерации и выбора технических решений. Алгоритм включил инструменты системного анализа, элементы ТРИЗ и методы многокритериальной оптимизации. Как отметил автор работы, ключевой задачей было увеличить выход именно высоких марок, которые в большей степени востребованы рынком и за которые потребители готовы платить более высокую цену, — гибкий алгоритм в будущем позволит оперативно перенастраивать технологию под новые требования.

На одном из отечественных металлургических предприятий провели несколько опытных кампаний: по скорректированным режимам выплавки, нагрева заготовок и прокатки произвели несколько тысяч тонн проката, и аттестация показала значимое улучшение магнитных свойств. Сейчас технология проходит этап освоения и доработки на производстве. Основное направление применения инновации — повышение маржинальности действующего производства листового проката: продукция становится качественнее при прежнем уровне себестоимости. Разработанный алгоритм генерации альтернатив технических решений может применяться и при разработке новых продуктов, а в перспективе — стать стандартным инструментом проектирования на металлургических предприятиях РФ.

Фото: трансформаторная сталь на производстве, пресс-служба МФТИ


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