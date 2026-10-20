Ископаемый двустворчатый моллюск поможет точнее определять возраст юрских отложений

Учёные Геологического института РАН выяснили, что ископаемый двустворчатый моллюск параиноцерамия может служить надёжным маркером для оценки возраста горных пород. Этот вид широко распространён в отложениях Европейской части России и встречается в чёрных сланцах, сформировавшихся около 145 миллионов лет назад на дне древнего мелководного моря. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в журнале Rivista Italiana Di Paleontologia E Stratigrafia.

Иноцерамоидеи — группа вымерших двустворчатых моллюсков, живших в юрский и меловой периоды (примерно 201–66 миллионов лет назад), — отличались быстрой эволюцией: разные виды сменяли друг друга за короткие по геологическим меркам промежутки времени. Они были широко распространены по всему миру и считаются ценными индикаторами возраста отложений: найдя раковину определённого вида, геолог может с высокой точностью сказать, когда сформировался слой. Однако иноцерамоидеи, жившие в самом конце юрского периода (150–145 миллионов лет назад), изучены недостаточно, поэтому точно датировать породы этого времени было сложно.

Авторы исследовали вид Parainoceramya pseudoretrorsus, впервые описанный в 1955 году, но с неясным эволюционным положением и привязкой к слоям. Они собрали окаменелости от Казахстана на юге до Республики Коми на севере, а также изучили музейные образцы; возраст находок определяли по сопровождающим аммонитам. По строению и форме раковин учёные выяснили, что исследуемый вид отличается от других представителей рода — возможно, его следует отнести к новому, ещё неизвестному роду. Кроме того, авторы определили чёткие границы распространения моллюска: он встречается только в отложениях средневолжского времени поздней юры возрастом около 145 миллионов лет — насыщенных органикой чёрных сланцах, сформировавшихся в условиях недостатка кислорода у дна древнего моря, занимавшего значительную часть Европейской России.

Фото: Лев Шилехин исследует разрез Кашпир в Самарской области. Источник: Лев Шилехин / из личного архива.

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