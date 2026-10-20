Ископаемый двустворчатый моллюск поможет точнее определять возраст юрских отложений
Поддержать в Patreon
Учёные Геологического института РАН выяснили, что ископаемый двустворчатый моллюск параиноцерамия может служить надёжным маркером для оценки возраста горных пород. Этот вид широко распространён в отложениях Европейской части России и встречается в чёрных сланцах, сформировавшихся около 145 миллионов лет назад на дне древнего мелководного моря. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в журнале Rivista Italiana Di Paleontologia E Stratigrafia.
Иноцерамоидеи — группа вымерших двустворчатых моллюсков, живших в юрский и меловой периоды (примерно 201–66 миллионов лет назад), — отличались быстрой эволюцией: разные виды сменяли друг друга за короткие по геологическим меркам промежутки времени. Они были широко распространены по всему миру и считаются ценными индикаторами возраста отложений: найдя раковину определённого вида, геолог может с высокой точностью сказать, когда сформировался слой. Однако иноцерамоидеи, жившие в самом конце юрского периода (150–145 миллионов лет назад), изучены недостаточно, поэтому точно датировать породы этого времени было сложно.
Авторы исследовали вид Parainoceramya pseudoretrorsus, впервые описанный в 1955 году, но с неясным эволюционным положением и привязкой к слоям. Они собрали окаменелости от Казахстана на юге до Республики Коми на севере, а также изучили музейные образцы; возраст находок определяли по сопровождающим аммонитам. По строению и форме раковин учёные выяснили, что исследуемый вид отличается от других представителей рода — возможно, его следует отнести к новому, ещё неизвестному роду. Кроме того, авторы определили чёткие границы распространения моллюска: он встречается только в отложениях средневолжского времени поздней юры возрастом около 145 миллионов лет — насыщенных органикой чёрных сланцах, сформировавшихся в условиях недостатка кислорода у дна древнего моря, занимавшего значительную часть Европейской России.
Фото: Лев Шилехин исследует разрез Кашпир в Самарской области. Источник: Лев Шилехин / из личного архива.
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro