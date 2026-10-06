Генсек ООН показал свою коллекцию бабочек, из-за которой пропустил три встречи по блокаде Ормузского пролива

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил журналистам свою коллекцию бабочек, из-за которой он пропустил три встречи, посвящённые ситуации вокруг Ормузского пролива. Коллекция насчитывает тысячи экземпляров и хранится в специальных ящиках с климат-контролем, которые генсек перевозит с собой даже в командировки. По его словам, именно в дни обострения в проливе он завершал работу над разделом «Ночные виды» и не мог отвлекаться.

Гутерриш пояснил, что встречи по Ормузскому проливу были перенесены на более поздний срок, поскольку их участники не смогли договориться о повестке, а он в это время занимался сортировкой экземпляров, привезённых из Латинской Америки. Отдельно генсек поблагодарил сотрудников аппарата ООН, которые взяли на себя координацию переговоров, пока он работал с энтомологической коллекцией, и признал, что одна из встреч всё-таки состоялась, но без него, и её итоги он «пока не смотрел, потому что не было времени».

«Пролив никуда не денется, но если бабочку неправильно закрепить, она потеряет вид. Уверен, коллеги поймут. Если понадобится, я готов провести отдельный брифинг по проливу, но только после того, как закончу с коллекцией. У меня ещё два ящика из Перу, и я не могу их оставить на произвол судьбы», – сказал он.

В секретариате ООН добавили, что в расписании генсека на ближайшую неделю запланировано ещё несколько встреч по Ближнему Востоку, но и они могут быть перенесены, если поступит новая партия бабочек из Азии.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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