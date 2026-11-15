 

День вторичной переработки

15.11.2026, 9:15, Разное
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15 ноября в России и мире отмечают День вторичной переработки — неофициальный, но с каждым годом всё более значимый экологический праздник. Его цель — напомнить, что мусор не исчезает бесследно: он либо превращается в новые вещи, либо десятилетиями отравляет почву, воду и воздух. И здесь многое зависит не только от технологий и предприятий, но и от привычек каждого из нас — от того, умеем ли мы сортировать отходы и задумываться о судьбе упаковки, которую держим в руках.

История показывает, что переработка — не просто модный тренд, а насущная необходимость. Многие привычные нам материалы устроены так, что их вторая жизнь требует серьёзных усилий. Пример тому — многослойная картонная упаковка для молока и соков: благодаря сочетанию бумаги, полиэтилена и алюминиевой фольги напитки месяцами остаются свежими без холодильника, однако именно эта многослойность превращает пакет в сложный объект для утилизации. О том, как эта упаковка покорила мир, почему она одновременно помогает людям и угрожает природе и как российские учёные ищут способы её эффективной переработки, подробно рассказывается в материале «Сага о молочном пакете: как упаковка TetraPak помогает людям и угрожает природе».

День вторичной переработки — это не только про промышленные технологии, но и про личную ответственность. Отдать батарейки в специальный пункт, сдать макулатуру, выбрать продукт в перерабатываемой таре — каждый такой шаг кажется мелочью, но в масштабах страны он складывается в миллионы тонн спасённого сырья. Именно поэтому праздник отмечают и экологи, и предприятия, и обычные горожане — все, кто понимает: будущее планеты во многом зависит от того, что мы делаем со своим мусором сегодня.

Изображение: Magnific

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