 

Бывший глава внешней разведки Германии арестован по подозрению в шпионаже и измене

06.10.2026, 11:30, Разное
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Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте бывшего главы службы внешней разведки BND Аугуста Ханнинга. Он возглавлял спецслужбу с 1998 по 2006 годы. Ханнинг подозревается в шпионаже, государственной измене, сотрудничестве с иностранной разведкой и разглашении государственной тайны.

По данному делу также арестован бывший высокопоставленный сотрудник спецслужбы по подозрению, что на протяжении более чем десятилетия передавал Ханнингу секретные материалы в обмен на вознаграждение. Речь идет о сотнях документах.

Согласно СМИ, чиновник, которому сейчас 80 лет, продолжал получать секретную информацию и после ухода с поста – в том числе, отчеты, предназначенные для канцлера ФРГ Второй подозреваемый – бывший глава его канцелярии. Ведется проверка, к кому именно попали эти документы.


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