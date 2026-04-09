«Ты, я и Тоскана»: глянцевый ромком предлагает очаровательный побег от реальности

Холли Бейли и Режи-Жан Пейдж флиртуют, мастерски обыгрывая жанровые клише, в смотрибельном, хотя и немного шаблонном кусочке кинофантазии.

«Ты, я и Тоскана» — это идеально доброе и безобидное «милое знакомство», которое словно задаётся вопросом: А что, если бы Русалочка закрутила роман в духе «Леди и Бродяги» с главным сердцеедом из первого сезона «Бриджертонов», включая сцену со спагетти и всё такое?

Холли Бейли играет Анну, которая пытается нащупать почву под ногами после смерти матери, разрываясь между взрослой ответственностью и капризами внутреннего ребёнка. Подработки хаусситтером помогают сводить концы с концами, но её привычка полностью вживаться в жизнь клиентов постоянно ставит заработок под угрозу. Заказ присмотреть за роскошными апартаментами на Сентрал-Парк-Уэст кажется сбывшейся мечтой. Но всё быстро идёт наперекосяк, когда хозяйка дома (Ниа Вардалос в хитром камео) возвращается раньше времени и застаёт Анну за «косплеем» принцессы с Парк-авеню в дорогом белье. Пристыженная Анна ищет утешения у лучшей подруги Клер (Азиза Скотт из грядущего One of Them Days), клерка в люксовом отеле. Её колкие, почти сестринские советы стоит терпеть ради острых шуток и возможной скидки на краткосрочное проживание.

Запивая горе в баре отеля пивом с бургером — заказанным с тщательностью, достойной выпускницы кулинарной школы, которой она так и не стала, — Анна знакомится с Маттео (Лоренцо де Мур). Это статный итальянец, приехавший в Нью-Йорк, чтобы спрятаться от давления семейного бизнеса, хотя душой он всё ещё тянется к идиллическому дому в Тоскане.

Когда джетлаг срывает планы на пьяную интрижку, Маттео утром оставляет письмо, призывая Анну отправиться в путешествие мечты по Тоскане. Естественно, она поступает так, как поступила бы любая молодая искательница приключений с билетом в один конец на руках: обустраивается на вилле Маттео, выдавая себя за его американскую невесту. «Кто знает? — пожимает плечами Лоренцо (Марко Кальвани), жизнерадостный тосканский таксист, который становится для Анны жилеткой для слёз. — Живя фальшивой жизнью, ты можешь обрести истину в своей собственной… или сесть в тюрьму».

Сюжет с невольной мошенницей — лишь закуска перед полноценным пиром из клише итальянского ромкома. Режиссёр Кэт Койро добросовестно наполняет почти двухчасовой фильм панорамами стройных кипарисов и оштукатуренных поместий в лучах «золотого часа», а самые крупные планы бережёт для вина и ризотто. Тоскана становится полноправным персонажем, как и очаровательное такси Fiat Topolino, на котором Анна носится по пыльным холмам. Имя машинки — Куччи (произносится как coochie) — воспринимается как ловкое подмигивание продюсера Уилла Пэкера, адресованное особенно чернокожим зрителям: намёк на страсть, которая ждёт за поворотом.

Фальшивая помолвка подогревает флирт между Анной и Майклом (Режи-Жан Пейдж), кузеном Маттео и преданной опорой тосканской семьи в его отсутствие. Их назревающий роман искрит жарче, чем стейк на гриле. Кукольная красота Майкла и свободное владение двумя языками — головокружительное сочетание, но они не полностью компенсируют фундаментальный дефицит естественного обаяния. Тем временем Анна кажется более очарованной идеей жизни с Майклом, чем самим Майклом — педантичным виноделом, который без ума от R&B-хита 2004 года Let Me Love You в исполнении Mario.

Но если судить по ажиотажу вокруг фильма, истинная ставка в этом импровизированном любовном треугольнике между Анной, Маттео и Майклом — вовсе не его влияние на семью (которая, как выясняется, довольно снисходительна и занята своими мелкими драмами). Очевидно, на кону стоит будущее голливудского ромкома.

Накануне театрального релиза «Ты, я и Тоскана» несколько создателей ромкомов признались, что их собственные сценарии не увидят свет, если этот фильм не нанесёт нокаутирующий удар по кассовым сборам в первую неделю. (Будто на жанр и так не давит достаточно груза.) Если верить их словам, их обновлённые взгляды на жанр делают ставку на разнообразие и культурную специфику; они рассматривают «Ты, я и Тоскана» как главное доказательство концепции. Эта идея настолько же нелепа, насколько и правдоподобна: складывается впечатление, что индустрия вдруг забыла все деньги, заработанные на «Безумно богатых азиатах» и франшизе «Думай как мужчина».

Как бы Пэкер ни пытался выдать свою версию «Под солнцем Тосканы», в конечном счёте он лишь фасад. Уберите Бейли и Пейджа — аватаров глобального большинства, жаждущего увидеть себя в подобных фантазиях, — или Скотт, которая щедро добавляет своей «магии чернокожей девушки», несмотря на печально ограниченное экранное время, и останется ромком, написанный, срежиссированный и спродюсированный белыми людьми и ни для кого конкретно. Культурная составляющая здесь вторична; настоящий крючок — это микс «Русалочки» и «Бриджертонов», который в итоге лучше подошёл бы для стриминга, чем для кинотеатров.

В то время, когда индустрия, кажется, менее чем когда-либо склонна рисковать масштабными кинематографическими жестами, не говоря уже о потакании «туристическому порно», возлагать все надежды на дорогой ромком «раскрась по номерам» с обновлённой цветовой палитрой кажется верным рецептом разбитого сердца. Особенно обидно, учитывая, что эта причудливая поездка вполне стоит своей цены.

