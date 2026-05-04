«Тамерлан» — это «Гладиатор» под звуки горлового пения, пока монгольские орды отправляются в поход

Кристиан Мортенсен берётся за оружие в роли XIV века царедворца Тимура, однако ему не помешала бы более внушительная сила за спиной и более внушительная борода — перед ней.

Эпические полотна в греко-римско-библейском ключе сопровождают западный кинематограф с самых его истоков, а китайская индустрия в последнее время исправно закрывает восточный фланг чередой исторических картин. Но что насчёт земель между ними? Если не считать разрозненных фильмов о Чингисхане, включая прискорбное участие Джона Уэйна в «Завоевателе» 1956 года, монгольские орды не то чтобы штурмовали кассовые сборы. Поэтому приятно видеть, как на экраны делает выпад «Восхождение завоевателя» или «Тамерлан. Восхождение последнего завоевателя», где в седле — Кристиан Мортенсен в роли тюрко-монгольского вождя XIV века Тимура.

По сути, это «Гладиатор» с добавлением горлового пения. Воин Тимур — вершитель судеб правителей, разрывающийся между родным племенем барласов, куда входит его вспыльчивый шурин Хусейн (Махеш Джаду), жаждущий вернуть семейную власть в Самарканде, и оккупационным монгольским военачальником Туглуком (Маруф Отаджонов), который ценит его за решительность и настрой «всё могу» (игра слов: khan + can-do). Туглук приставляет Тимура в наставники к своему сыну Ильяссу (Джошуа Джо), которому доверил город. Но безвольный отпрыск не оценивает роль няньки: после того как он отравляет Тимура, тому приходится бежать в изгнание к зороастрийским воинам, которых он когда-то сам и выслеживал.

С его безупречно уложенной остроконечной бородой Мортенсен больше похож на управляющего хедж-фондом из Абу-Даби, чем на грозного полководца. Да и сам «Восхождение завоевателя» режиссёра Якоба Шварца столь же внешне лощён, сколь и поверхностен. Уже в открывающей сцене, где неправдоподобно лихой Тимур и его жена Альджай (Юлдуз Раджабова) в одиночку расправляются с отрядом монгольских убийц, фильм окутывает барочные дворики и среднеазиатские пустоши приглушённой, выцветшей картинкой, придающей этой масштабной клановой разборке слегка отстранённый, мистический флёр.

Однако Шварцу не хватает уверенности, чтобы придать этой исторической ленте чёткий стержень. За исключением удачно показанной тактики в Битве в грязи 1365 года, где Тимур бережёт китайский порох до решающего момента, ключевые события вроде возвращения Самарканда спрятаны в упрощённые монтажные склейки (вероятно, из-за бюджетных ограничений). Риторическая бедность диалогов выдаёт отсутствие внутреннего огня за этим монументальным историческим барельефом. Фраза «Судьба — это не путь, который ты выбираешь, а путь, который выбирают за тебя» точно не будет звучать в веках. На фоне столь невыразительного сценария Мортенсен выглядит чуть слишком расслабленно в роли: ему может быть и стоит доверить управление инвестиционным портфелем, но вот в основание династии поверить уже сложнее.

